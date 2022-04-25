FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman? FED toplantı tarihleri 2022!

Gözler FED faiz kararında! Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararını bekliyor. FED Başkanı Jerome Powell ise daha önce yaptığı konuşmada, gelecek toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının söz konusu olabileceği açıklamaları piyasalarda tedirginlik yaratırken, analistler de 50 baz puanlık faiz artırımının olması halinde piyasalardaki oynaklığın hızlanabileceğini belirtiyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED topşlantısı ne zaman? FED faiz artırırsa ne olur? FED toplantı tarihleri 2022!

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yılın ilk FED faiz kararı toplantısı 25-26 Ocak 2022 tarihlerinde yapılmıştı. Fed o ay faizlerde değişikliğe gitmeyerek, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Ardından Mart ayı FED faiz kararı toplantısı yapıldı. ABD Merkez Bankası (Fed), 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

Fed üçüncü toplantısı 3 – 4 Mayıs tarihinde yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Rusya'ya yönelik beklentiler, FED'in hızlı ve düzenli sıkılaşmaya gitmek istemesi ve enflasyon toplandığında Fed'in faizleri arttıracağı bekleniyor. FED Başkanı Jerome Powell ise daha önce yaptığı konuşmada, gelecek toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının söz konusu olabileceğini belirtmişti. Analistler de 50 baz puanlık faiz artırımının olması halinde piyasalardaki oynaklığın hızlanabileceğini belirtiyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söyledi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da Fed'in daha sert adımlar atması gerektiğini vurgulayarak, 75 baz puanlık faiz artışının daha önce yapıldığını ve bunun dünyanın sonu olmadığını dile getirdi.

Fed yetkililerinin söz konusu açıklamaları sonrası tahvil piyasalarında temmuz ayına kadar yapılacak üç toplantıda da 50 baz puanlık faiz artışına gidileceği fiyatlanmaya başladı.

Analistler, tahvil piyasalarında Fed'in mayısta 50 baz puan faiz artışına gitmesinin kesin olarak fiyatlandığını kaydederek, bundan sonraki veri ve yönlendirmelerde haziran ve temmuz ayına ilişkin ipuçlarının aranmaya başlanacağını bildirdi.

FED 2022 TOPLANTI TARİHLERİ

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)