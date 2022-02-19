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    EkonomiFahiş yumurta fiyatları sonrası harekete geçildi! Bakanlık duyurdu
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    Fahiş yumurta fiyatları sonrası harekete geçildi! Bakanlık duyurdu

    Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı'nca bazı firmalar tarafından KDV indiriminin olumlu etkisini ortadan kaldırmak amacıyla yumurta satış fiyatlarında artışa gidildiğine ilişkin şikayetler üzerine müfettiş görevlendirildi.

    19.02.2022 - 11:00 |
    Fahiş yumurta fiyatları sonrası harekete geçildi! Bakanlık duyurdu

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 13 Şubat 2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' ile toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiği hatırlatıldı.

    Açıklamada, "Öte yandan, söz konusu düzenlemenin hemen öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikayetler kamuoyuna yansımıştır. Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir" denildi.

     

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