Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi 2022? Mayıs ayı engelli maaşları bayramdan önce yatacak mı, son açıklamalar?

Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi, engelli maaşı ne zaman yatacak? sorusuna yoğun bir şekilde yanıt aranıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin ailelerinin yanında desteklenmeleri için verilen evde bakım maaşının bayramdan öncesi verilip verilmeyeceği sorgulanıyor. İşte 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı…

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ 2022?

Evde bakım maaşının bayramdan önce verilip verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR?

2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımı 2.354 TL olarak ödenecek. 6 aylık enflasyon verisine göre bu tutar Temmuz ayında artacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

SMS İLE SORGULAMA

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

ENGELLİ AYLIĞI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?

65 yaş maaşı ve Engelli maaşı Ramazan Bayramı öncesi Cuma günü hesaplarına yatırılacak. Sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı bin 84 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığı ve engelli yakını aylığı 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı bin 298 TL'ye, evde bakım yardımı 2 bin 354 TL'ye, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de bin 649 TL'ye yükseldi