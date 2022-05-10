°
Şehir seçiniz
    BİST2.4911.04EURO16.141.27USD15.241.07ALTIN912.321.45
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiEv, işyeri, arsa, arazi sahibi herkesi kapsıyor! Muafiyete engel olan yıl ve para detayı! Hepsi ödeyecek...
    HaberlerEkonomi Haberleri Ev, işyeri, arsa, arazi sahibi herkesi kapsıyor! Muafiyete engel olan yıl ve para detayı! Hepsi ödeyecek...
    ABONE OL

    Ev, işyeri, arsa, arazi sahibi herkesi kapsıyor! Muafiyete engel olan yıl ve para detayı! Hepsi ödeyecek...

    Konut, işyeri, arsa ve arazi sahibi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Çok sayıda kişi merak ediyordu. Emlak vergisi ile ilgili önemli detaylar tek tek belirtildi. Mülk sahiplerine muafiyet tanınıyor. Ancak muafiyete engel durumlar da oluyor. İlk taksiti mayıs ayı sonuna kadar ödenecek olan vergiler için kimlerin muaf olduğu detaylarıyla açıklandı. Mülk sahibinin eşinin geliri muafiyete engel mi? Hangi mülk sahipleri vergi ödemeyecek? Faiz geliri olanlar muafiyetten yararlanabilir mi? İşte emlak vergisinde merak edilenler...

    10.05.2022 - 10:07 |
    Ev, işyeri, arsa, arazi sahibi herkesi kapsıyor! Muafiyete engel olan yıl ve para detayı! Hepsi ödeyecek...

    Mülk sahipleri verginin ikinci taksitini de kasım ayı sonuna kadar ödeyebiliyor. Diğer yandan mülk sahiplerine tanınan muafiyetler de var. Konutlarda olsun, işyerlerinde olsun avantaj tanınan mülk sahipleri var.

    HANGİ MÜLK SAHİPLERİ VERGİ ÖDEMEYECEK?

    ‘Sıfır oranlı’ emlak vergisi avantajından yararlanabilmek için ilk koşul; mülk sahibinin tek konutu olması ve bu konutun brüt 200 m2’yi aşmaması…

    Mülk sahibinin (Ev hanımları, işsizler) geliri olmaması da gerekiyor. Emekliler, emekli maaşının dışında başka gelirleri bulunmadığında, brüt 200 m2’yi geçmeyen tek konutları için vergi avantajından yine yararlanabiliyor. Engelliler, gaziler ve şehit yakınları da, brüt 200 m2’yi geçmeyen tek konuta tanınan vergi avantajından yararlanabiliyor. Engelliler, gelire sahip olsa da emlak vergisi avantajından yararlanabilir. Engelliler, tek konutunu kiraya verip yakınlarının yanında kalsa da tek konutları için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi hakkından yararlanabiliyor. Tek konutu olan engellilerin, kira geliri elde ettiği başkaca işyerleri olsa da, tek konut için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi hakkından yararlanabiliyorlar.

    MUAFİYET İÇİN NEREYE BAŞVURULACAK?

    Sıfır oranlı emlak vergisi koşullarını taşıyan mülk sahiplerinin, avantajdan yararlanmak için ilçe belediyesine formla başvurmaları yeterli. (İlgili formlar ve taahhüt belgesi, 38 ve 44 Seri No’lu Emlak Vergisi tebliğlerinin ekinde yer almakta.) Belediyeye başvuran vatandaşlardan belediyelerin ayrıca bir belge istenmemesi de gerekiyor, başvuru sırasında belediyeye verilen beyan ve taahhüt yeterli olacaktır. Belediyeler ilgili gayrimenkule ilişkin öncelikle kendi kayıtlarında bulunan bilgi ve belgelerden faydalanacaklar, gerek duymaları halinde bildirimlerin kontrolü amacıyla gayrimenkullerde yoklama ve tespit yapabileceklerdir.

    MÜLK SAHİBİNİN EŞİNİN GELİRİ MUAFİYETE ENGEL Mİ?

    Vergi avantajının bir koşulu da, tek konuta sahip mülk sahibinin gelirinin olmaması. Eşi çalışan mülk sahipleri ‘tek konutları için emlak vergisinden’ yararlanmaya devam edebilir.

    FAİZ GELİRİ MUAFİYETE ENGEL Mİ?

    Faiz gelirleri de muafiyetten yararlanmaya engel olabiliyor. 2021 yılı içinde, 53 bin lirayı aşan tutar da mevduat faizi, repo benzeri (menkul sermaye iradı) geliri elde edilmişse, 2022 için emlak vergisi avantajından mülk sahipleri yararlanamıyor.

    İKİ AYRI KONUTTA HİSSE VARSA MUAFİYETTEN YARARLANILABİLİR Mİ?

    Emlak vergisi avantajı tek konutu olanlar için tanınıyor. 200 metrekareyi geçmeyen tek konutta hissedar olan mülk sahipleri (emekliler, ev hanımı, engelliler ve işsizler) sıfır oranlı vergi avantajından yararlanabilir. Konutun vergi değerinin hisseye isabet eden kısmı için vergi ödenmiyor. İki ayrı konutu olanların her iki konutu için de emlak vergisini ödemesi gerekiyor. İki konutun metrekare toplamlarının, 200 metrekarenin altında olması da muafiyetten yararlanma imkanını sağlamıyor. Hürriyet/Ahmet Karabıyık

    Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
    İlgili Haber
    Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
    Kripto para piyasası son durum! Bitcoin neden düşüyor, Mayıs 2022 FED kararından sonra Bitcoin’in düşüş sebebi ne, bu düşüş ne kadar sürecek, tekrar yükselir mi?
    İlgili Haber
    Kripto para piyasası son durum! Bitcoin neden düşüyor, Mayıs 2022 FED kararından sonra Bitcoin’in düşüş sebebi ne, bu düşüş ne kadar sürecek, tekrar yükselir mi?
    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika! Kötü haber! Çarşamba itibarıyla...
    İlgili Haber
    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika! Kötü haber! Çarşamba itibarıyla...
    Kredi müjdesi! Yüzde 0.89 faiz oranı ile ev sahibi olma fırsatı
    İlgili Haber
    Kredi müjdesi! Yüzde 0.89 faiz oranı ile ev sahibi olma fırsatı
    Tapu ile ilgili flaş detay! Ev alacak milyonları ilgilendiriyor, ipotek, haciz ve...
    İlgili Haber
    Tapu ile ilgili flaş detay! Ev alacak milyonları ilgilendiriyor, ipotek, haciz ve...

    GÜNCEL HABERLER

    Emekli ve memur milyonlara güzel haber! Bakan tarih verdi

    Emekli ve memur milyonlara güzel haber! Bakan tarih verdi

    Yeni e-Pasaport, yeni e-Mavi Kart ve yeni e-Sürücü Belgesi ile ilgili ilk kareler paylaşıldı

    Yeni e-Pasaport, yeni e-Mavi Kart ve yeni e-Sürücü Belgesi ile ilgili ilk kareler paylaşıldı

    MHP lideri Bahçeli'den İBB Başkanı İmamoğlu'na ve Özdağ'a sert sözler!

    MHP lideri Bahçeli'den İBB Başkanı İmamoğlu'na ve Özdağ'a sert sözler!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    0 99 konut kredisi hesaplama! Konut kredisi şartları neler, 0 99 konut kredisi hangi banka ile verilecek kimlere, 10 yıl vadeli kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

    0 99 konut kredisi hesaplama! Konut kredisi şartları neler, 0 99 konut kredisi hangi banka ile verilecek kimlere, 10 yıl vadeli kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

    Sıradaki Haber
    Emekli ve memur milyonlara güzel haber! Bakan tarih verdi

    Emekli ve memur milyonlara güzel haber! Bakan tarih verdi

    Sıradaki Haber
    Yeşil pasaport süresi kaç yıl oldu, uzatıldı mı? Bakan Süleyman Soylu açıkladı!

    Yeşil pasaport süresi kaç yıl oldu, uzatıldı mı? Bakan Süleyman Soylu açıkladı!

    Sıradaki Haber
    Engelliler Haftası sözleri ve 10 16 Mayıs Engelliler Haftası mesajları! Resimli, kısa, uzun, farkındalık kazandıracak 10 16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili şiirler, sözler!

    Engelliler Haftası sözleri ve 10 16 Mayıs Engelliler Haftası mesajları! Resimli, kısa, uzun, farkındalık kazandıracak 10 16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili şiirler, sözler!

    Sıradaki Haber