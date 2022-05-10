Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika! Kötü haber! Çarşamba itibarıyla...

Benzinin litre fiyatı çarşamba gününden geçerli olmak üzere 78 kuruş artacak. Zam sonrası benzin İstanbul'da 21,13 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 21,22 liraya yükselecek. Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.

PETROL DÜŞÜYOR

Brent petrolde ise AB'nin Rusya'ya ambargo planında yumuşamaya gittiği yönündeki haber akışıyla düşüş sürüyor. Dün 112 dolar civarında işlem gören brent petrol bugün 104 dolara geriledi.

Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmiş, benzinin ortalama litre fiyatı 20,35 liraya ulaşmıştı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzinin litresi ise ortalama 20,35 liradan satılıyor.

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.17 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.44 liradan satılıyor.

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.17 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.44 liradan satılıyor.