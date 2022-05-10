Bitcoin kaç dolar ve TL, FED sonrası neden düşüyor, düşüsün sebebi ne? Kripto para daha da düşecek mi, bu düşüş ne kadar sürecek, tekrar yükselişe geçer mi?

Temmuz 2021'den bu yana ilk kez 31 bin dolar seviyesinin altına gerileyen Bitcoin, dün sabah saatlerinde 33 bin dolar seviyesine çekilirken öğleden sonra bu seviyenin de altını gördü. Öne çıkan diğer kripto para birimlerinden Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 11'in üzerinde düşüş göstererek 2 bin 225 dolara indi. Peki, Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Bitcoin neden düşüyor, düşüsün sebebi ne? Bitcoin daha düşecek mi, bitcoin yükselir mi?

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Yüksek enflasyona karşı parasal sıkılaşma beklentilerinin artması, riskli varlıklardan kaçış ve doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasıyla Temmuz 2021'den bu yana ilk kez 31 bin doların altına indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere başlıca merkez bankalarının yükselen enflasyonla mücadele için parasal sıkılaşmayı hızlandırması dalgasından etkilenmesiyle riskli varlıklar olarak görülen kripto piyasaları, yatırımcının riskten kaçınma isteği nedeniyle satış yönlü seyretti.

Fed’in geçtiğimiz haftaki toplantısında politika faizlerini 50 baz puan artırması sonucu ABD dolarının değeri ve ABD Hazine senetlerinin getirileri yükselmeye devam etti. ABD Merkez Bankası’nın almış olduğu faiz artırım aksiyonu başrol oynuyor. Fed faizi 50 baz puan artırarak yüzde 1’e yükseltti. ABD’de yükselen enflasyonu dizginlemek için faiz artırım politikası uygulayan Fed, enflasyonda düzelme görülmezse ilerleyen aylarda da faiz artıracağını açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell, Haziran ve Temmuz ayları için de sözlü yönlendirme yaparak 50’şer baz puanlık artışa sıcak baktıklarını duyurdu. Bu açıklamayla dolar küresel piyasalarda güç kazanırken ABD borsalarına sert satışlar geldi. Yüzde 3 civarında düşüş yaşayan ABD borsaları nedeniyle kripto paralarda da gerilemeler görüldü.

BİTCOİN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ, YÜKSELİR Mİ, DAHA DÜŞECEK Mİ?

Bloomberg’in aktardığı bir başka değerlendirmede ise Singapur merkezli yatırım şirketi Oanda’nın kıdemli bir piyasa analisti Jeffrey Halley, “Risk duyarlılığı düşmeye devam ederse, teknik tablolardaki durum Bitcoin’in 28 bin dolara ve ardından 20 bin dolara gidebileceğini gösteriyor” dedi.

Kripto yatırım platformu Mudrex’in CEO’su ve kurucu ortağı Edul Patel de, “Bitcoin destek fiyatını kırdı ve mevcut seviyenin altına düşme ihtimali var” değerlendirmesinde bulundu.

BİTCOİN KAÇ DOLAR, KAÇ TL?

1 Bitcoin 464.796,84 TL, 30 bin 947 dolar.