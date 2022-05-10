Kredi müjdesi! Yüzde 0.89 faiz oranı ile ev sahibi olma fırsatı

Gayrimenkul sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Ev almak hayal olmaktan çıkıyor. Dar gelirli vatandaşlar da ev sahibi olabilecek. İlk evini alacaklara büyük kolaylık sağlanıyor. Düşük faizli konut kredisi ile ilgili detaylar netleşti. Konut alım-satımı için 3 yeni uygulama devreye alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler doğrultusunda "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturdu.

KONUT KREDİSİ MÜJDESİ!

"İlk Evim Konut Finansman", "Genişletilmiş Konut Finansman" ve "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti" paketlerinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği konut sektörüne ilişkin destek paketleriyle ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılması, Liralaşma Stratejisi`nin desteklenmesi, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması amaçlanıyor.

İLK KEZ KONUT ALACAKLARA YÜZDE 0.99 FAİZ İMKANI

"İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak.

DÖVİZ VE ALTININ SATANLARA YÜZDE 0,89 FAİZLİ KONUT KREDİSİ

İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50`si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.

Böylece, vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin yanında halihazırda yürütülen Liralaşma Stratejisi de desteklenmiş olacak.

İNŞAAT ŞİRKETLERİNE KREDİ GARANTİ PAKETİ

KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının yararlanabileceği İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi ile de 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve yüzde 50`si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları hedefleniyor. Söz konusu finansman paketi için 20 milyar lira kaynak ayrıldı.

Söz konusu işletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek, bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirecek.

TOKİ`YE 30 MİLYAR LİRALIK FİNANS SAĞLANACAK

Düşük gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ`ye 30 milyar liralık finans sağlanacak. Sosyal konut projelerinin istismarını önlemek için de bu yolla edinilen konutların 5 yıl süreyle satışına izin verilmeyecek.

KİM NE KADAR ÖDENECEK?

Çekilecek krediye göre ödenecek taksit ve toplam tutarı hesapladık. 100 bin lira kredide yüzde 0.89 faizle aylık ödeme 1359 lira oluyor.

100 bin liralık konut kredisi kullanmayı planlayanların 0.99 faiz oranından yararlanarak konut kredisi kullanması durumunda 10 yıllık vade seçeneği ile aylık ödenecek tutar 1.427,78 lira oluyor.

500 bin TL'lik konut kredisi kullanımında yüzde 0.99 faiz oranı ile 120 aylık vadelendirme yapılırsa aylık taksit tutarı 7.138,91 TL oluyor.