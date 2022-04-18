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    EkonomiEv fiyatlarına fahiş zam! Yüzde 96,4 arttı...
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    Ev fiyatlarına fahiş zam! Yüzde 96,4 arttı...

    Gayrimenkul fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Satılık ev fiyatlarına fahiş zam! Uzun süredir hem kiralık hem de satılık konut fiyatları ekonomi gündemindeki yerini koruyor. Özellikle büyükşehirlerde konut stokunun arzı karşılayamaması nedeniyle kira fiyatlarında ciddi artış meydana geldi. Satılık konutlarda da yapılan fahiş zamlar ev sahibi olmayı vatandaşlar için 'hayal' haline getirdi. Merkez Bankası konut fiyat endeksini açıkladı. Konut fiyatları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 96,4, reel olarak ise yüzde 26,9 oranında arttı.

    18.04.2022 - 14:56 | | İHA
    Ev fiyatlarına fahiş zam! Yüzde 96,4 arttı...

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı konut fiyat endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 13,5 oranında artarak 317,6 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 26,9 oranında artış gösterdi.

    İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 14,9, 16,0 ve 12,7 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 106,3, 97,1 ve 90,1 oranlarında artış gösterdi.

    KONUT FİYATLARI NASIL DÜŞER?

    Gayrimenkul sektöründeki fiyat artışlarının stok yetersizliğinden kaynaklanması dolayısı ile yeni konut yapımı ile arz ve talep dengesinin sağlanması ile fiyatlarda belli miktarda düşüş görülebilir. Bunun için sektör temsilcilerinin beklentisi inşaat malzemeleri ile ilgili düzenleme yapılması. Ancak yapılacak düzenlemeler ile yeni konut yapımının önü açılsa da bu sektör için ancak uzun vadede çözüm olabilecek. 

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