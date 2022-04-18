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    Ekonomiİkinci el arabada bahar dönemi! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor...
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    İkinci el arabada bahar dönemi! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor...

    İkinci el araç satışlarına 'bahar' etkisi... Havalar ısınıyor, bayram yaklaşıyor. İkinci el otomobil pazarında hareketlilik başladı. Satışlar giderek artıyor. Fiyatlar yüksek olmasına rağmen vatandaşlar rağbet gösteriyor. Fiyatlar ise 100 bin lira ile 250 bin lira arasında değişiyor.

    18.04.2022 - 11:53 | | İHA
    İkinci el arabada bahar dönemi! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor...

    Kış ayında satışların durgun geçtiği ikinci el otomobil pazarında havaların ısınmasıyla birlikte satışlarda artış gözlendi. Bayram ve tatil sezonunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar araç almak için ikinci el otomobil pazarına yoğun ilgi gösterdi.

    Pazarda ikinci el fiyatlarının yüksek olmasına rağmen vatandaşların araç aldığı görüldü. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte satışların daha da artması bekleniyor.

    İkinci el arabada bahar dönemi Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor...

    İkinci el otomobil pazarında araç satışı yapan vatandaşlar ve esnaf, "Kış sezonunda araç satışları yok denecek kadar azdı. Araç fiyatlarının yükselmesinden dolayı vatandaşlar araç almıyordu. Durgun geçen satışlar havaların ısınmasıyla birlikte son iki haftadır canlandı. 2 haftadır pazarda güzel araç satışı oluyor. Fiyatlar yüksel olmasına rağmen vatandaşlar araç alıyor. Önümüzdeki haftalarda satışların daha da artacağını tahmin ediyoruz" dedi.

    İkinci el arabada bahar dönemi Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor...

    Hafta sonu kurulan açık oto pazarında 100 bin lira ile 250 bin lira arasındaki otomobillerin daha çok ilgi gördüğü belirtildi.

    İkinci el arabada bahar dönemi Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor...

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