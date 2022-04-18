Kripto paralar çakıldı! Dibi gördü! Bitcoin, Ethereum...

Geçtiğimiz haftalarda 48 bin doları aşarak 2022 yılının en yüksek değerine ulaşan Bitcoin bu seviyeyi gördükten sonra yönünü aşağı çevirmişti. Lider kripto para birimi bugün büyük bir kayıp yaşayarak yatırımcısını tedirgin etti.

BITCOIN’DE SERT KAYIP

Bitcoin bugün 38 bin 536 dolara gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesini gördü. Bitcoin şu dakikalarda 39 bin dolar civarında hareket ediyor. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin, 40 bin dolar olan kritik seviyenin altına sarktı.

BITCOIN’DE FED DÜŞÜŞÜ

28 Mart’ta 48 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini 50 baz puan artırabileceğine yönelik mesajların verilmesinin etkisiyle yönünü aşağı çevirdi.

Fed cephesinden gelen sıkı para politikasına yönelik açıklamalar doların küresel çapta güç kazanmasına neden olurken, kripto para birimleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Dolar endeksi 100 seviyesinin üzerine çıkarak son 2 yılın en yükseğine çıktı.

Fed en son gerçekleştirilen toplantıda politika faizini 3 yıl sonra ilk kez artırmıştı. Ayrıca Fed bilançosunu aylık bazda 95 milyar dolar küçültecek. Böylelikle Fed, 9 trilyon dolar toplam büyüklüğü olan bilançosunu yıllık bazda 1 trilyon dolar azaltacak.

REKOR ENFLASYON FED’İ ZORLUYOR

ABD’de enflasyonun 41 yılın zirvesine çıkmasının etkisiyle genel fiyat düzeyinde görülen bozulmaya karşı Fed’in sıkı para politikası uyguladığı görülüyor. Fed enflasyonu dizginleyebilmek için faiz oranlarında artışa gidiyor.

Fed’in faiz oranlarında artışa gitmesi kripto para gibi riskli varlıklar üzerinde satış baskısına yol açıyor. Dijital varlıklardaki geri çekilmede Fed önemli bir role sahip.

ETHEREUM, 3 BİN DOLARIN ALTINA SARKTI

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum bugün 3 bin dolar pivot seviyenin altına sarktı. Lider altcoin 2 bin 901 dolara geri çekildikten sonra şu dakikalarda 2 bin 910 dolardan işlem görüyor.

KRİPTO PARALARIN GENELİ KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Bitcoin ve Ethereum’da görülen sert satışların etkisiyle birlikte kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri bugün yüzde 2 oranında düşüşle 1.77 trilyon dolar seviyesinde hareket ediyor.