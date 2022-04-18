Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın fiyatlarında rekor tahmin! Tarih verdi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Adrian Day Asset Management başkanı Adrian Day ise şunları kaydetti:“Bu hafta bir geri çekilme görebiliriz ancak altının yüksek enflasyona, merkez bankalarının seçeneklerinin tükenmesine ve Ukrayna’daki kötüleşen duruma tepki olarak tekrar yükselmeden önce sadece geçici. ABD’deki enflasyon rakamının yüksekliği, bazı yatırımcıların Fed’in aslında anlamlı bir şekilde sıkılaştırılacağını düşünmesine neden oluyor. Ama aslında, Fed’in nihai geri çekilmesini altın için daha da yükselişe geçirecek. Bu yüzden kesinlikle satmayacağız ve eklemek istiyoruz.”