Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın fiyatlarında rekor tahmin! Tarih verdi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatlarında yeni rekor! Altın fiyatlarıyla ilgili tahminler peş peşe geliyor. Altın fiyatları yükselişe geçti. Altının ons fiyatı ise şahinleşen Fed'e karşın değer kazanarak, haftayı yüzde 1,4 primle 1.973,40 dolardan kapattı. Pazartesi gününe ise artıda başlayan ons altın şu sıralar 1985 dolar seviyelerinde. 929 liradan kapanış yapan gram altın ise 933 liranın üzerini gördü. Öte yandan piyasa uzmanlarından altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahminler geldi. Uzman isimler altının rekor kıracağı tarihi açıkladı. Bunun yanında gram altın yükselecek mi? Bu fiyattan altın alınır mı? Altına yatırım yapılır mı? soruları cevabını buldu. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...
ABD’de tüketici enflasyonu Mart’ta enerji ve gıda fiyatlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle aylık bazda yüzde 1,2, yıllık bazda yüzde 8,5 artarak son 40 yılın en yüksek seviyesinde rekor tazeledi. Rekor tazeleyen enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankası Fed’in mayıs ayı toplantısında 50 baz puan faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan faiz artışıyla birlikte bilanço daraltma işleminin mayısta başlaması bekleniyor.
DOLAR VE EURO FİYATLARI
Tüm bu gelişmeler ve Fed’in önümüzdeki toplantılarda daha da şahinleşeceği beklentileri ile dolar endeksi yükselişini sürdürerek haftayı 100,3 seviyesinin üzerinde kapatırken ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,82 seviyesine yükseldi. Yeni haftanın ilk gününde ise dolar/TL kuru önceki kapanışa paralel 14,62 seviyelerinde bulunuyor. Euro/TL kuru da 15,80’in hemen altında değerleniyor.
ONS ALTIN VE GRAM ALTIN
Altının ons fiyatı ise şahinleşen Fed'e karşın değer kazanarak, haftayı yüzde 1,4 primle 1.973,40 dolardan kapattı. Pazartesi gününe ise artıda başlayan ons altın şu sıralar 1985 dolar seviyelerinde. 929 liradan kapanış yapan gram altın ise 18 Nisan sabahı 933 liranın üzerini gördü.
ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER
Analistler, küresel bazda bu gelişmelerle güçlenmeye devam eden risk algısının pay piyasalarında baskıyı artırdığını kaydederek, yatırımcıların adımlarını temkinli atmasında fayda olduğunu bildirdi. Altın fiyatlarında 1975 - 1980 doları koruması, sonraki hamleleri için önemli. Çünkü bu seviyelerin üzerindeki fiyatlamalarda direnç seviyeleri olarak sırasıyla 2 bin 15 ve 2 bin 49 dolar izlenecek. Aşağı hareketlerde ise 1952 dolar önemli bir destek olarak görülüyor.
WALL STREET’TEN ALTIN TAHMİNİ
Yatırımcılar piyasalardaki gelişmeleri ve altın fiyatlarına ilişkin tahminleri araştırırken Wall Street’deki analistlerden yeni bir değerlendirme geldi. Yapılan ankette 13 katılımcı analistin çoğu, bu hafta için altın fiyat beklentileri sorulduğunda, tahminlerinin yükseliş yönünde olduğunu bildirdi. Analistlerin yüzde 46’sı daha yüksek seviyeler öngörürken, 31’lik kesim ise daha büyük bir geri çekilme öngörerek düşüş eğilimindeydi. Ankete katılan analistlerin yüzde 23’ü ise çekimser kaldı.
Yapılan yatırımcı anketine göre ise, 1254 katılımcı perakende yatırımcıdan yüzde 72’si daha yüksek fiyatlar bekliyor. Katılımcıların yüzde 16’sı düşüş eğilimi beklentisindeyken, yüzde 12’si ise çekimser göründü. Bu, 19 Kasım’dan bu yana en yüksek perakende katılımı oldu.
Birçok analist, altının ons başına 1980 dolar seviyesini geçtikten sonra kaydettiği teknik ilerlemeye işaret ederek, bunun metale olan güçlü ilginin bir işareti olduğunu ve fiyatları yükseltmeye devam edeceğini belirtti.
“ALTIN SATMAYACAĞIZ, HATTA DAHA FAZLA EKLEMEK İSTİYORUZ”
Konuya ilişkin konuşan SIA Wealth Management baş piyasa stratejisti Colin Cieszynski verdiği röportajda, “Altın konusunda tarafsızım. Teknik olarak bir yükselişte ancak önümüzdeki birkaç gün içinde bu kadar çok tatille, ticaret genel olarak sessiz olabilir ve 2 bin dolara yakın bir duraklama zamanı gelebilir” dedi.
Adrian Day Asset Management başkanı Adrian Day ise şunları kaydetti:“Bu hafta bir geri çekilme görebiliriz ancak altının yüksek enflasyona, merkez bankalarının seçeneklerinin tükenmesine ve Ukrayna’daki kötüleşen duruma tepki olarak tekrar yükselmeden önce sadece geçici. ABD’deki enflasyon rakamının yüksekliği, bazı yatırımcıların Fed’in aslında anlamlı bir şekilde sıkılaştırılacağını düşünmesine neden oluyor. Ama aslında, Fed’in nihai geri çekilmesini altın için daha da yükselişe geçirecek. Bu yüzden kesinlikle satmayacağız ve eklemek istiyoruz.”
ALTIN FİYATLARI İÇİN ETKİLİ OLAN 4 MADDE
1. Rusya Ukrayna Krizi: Rusya Ukrayna tarafında askeri operasyonları hareketlendirecek açıklamalar jeopolitik riskleri artırıyor. Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya'ya Batı ülkelerinden gelen yaptırımlar ise tedarik ve arz endişelerini artıyor. Bu durum iki durum altın fiyatları için yukarı destek oluyor.
2. Küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri: Dünyanın büyük ekonomilerinde enflasyon rekor üstüne rekor kırarken, altın 'Enflasyondan korunma aracı' olarak öne çıkıyor. Bu durum riskten kaçan yatırımcıları altına yönlendiriyor.
3. Fed faiz kararı ve yeni dönemin para politikaları: Fed, Mart ayında ilk faiz artırım kararını verdi. ABD'de son açıklanan 41 yılın enflasyon verisi sonrası Fed'den daha sert faiz artırım beklentisi altın fiyatları için aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Faiz artırımı, sıkı para politikası ve 'Şahin' açıklamalar piyasalarda likiditenin azalacağı endişelerini artırıyor.
4. Kur korumalı TL mevduat: Kur korumalı mevduat sisteminin (KKM) Aralık 2021'de açıklanmasıyla beraber döviz kurlarındaki sert oynaklık sona erdi. Devlet güvencesi altındaki KKM'ye katılım 730 milyar TL'yi aştı. Dolar/TL'de yaşanan istikrar sonrası gram altın bu taraftan aldığı desteği yitirdi. KKM benzeri ürünlerin geliştireceği yönündeki açıklamalar dolar/TL ve altın için baskı oluşturuyor.
ALTIN FİYATLARI RUSYA UKRAYNA KRİZİ İLE YÜKSELDİ
Ocak ayının son günlerinde 'Donbass Bölgesi' nedeniyle Rusya Ukrayna krizi patlak verdi. 1.780 dolar bandında hareket eden altın fiyatları bu haberin etkisiyle yukarı yönlü hareketler sergiledi.
ONS ALTIN FİYATLARI 19 AYIN EN YÜKSEĞİNİ TEST ETTİ
Rusya Ukrayna krizinin askeri operasyonlarla savaşa dönüşmesiyle beraber, ons altın yüzde 15'in üzerinde prim yaparak 2.070 dolar bandına tırmanarak 19 ayın en yüksek seviyesini test etti. Spot altın olarak da bilinen ons altın fiyatları en son Covid-19 krizinin tavan yaptığı 7 Ağustos 2020 tarihinde 2.075 dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyini test etmişti.
GRAM ALTIN ONS RÜZGARLARI İLE YÖN BULUYOR
Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesiyle dolar/TL desteğini yitiren ve haftalarca 800 TL civarında sıkışık bant hareketi sergileyen gram altın ise, ons yönlü rüzgarlarla 969 TL'yi gördü.
Rusya Ukrayna krizinde müzakere masasının kurulması sonrası baskı yiyen altın fiyatları yeniden yönünü aşağı çevirdi. Özellikle Rusya-Ukrayna cephesinin 'İstanbul diplomasisi' sonrası iyimser sinyaller vermesiyle altın fiyatları hızlı bir geri çekilme ile ons tarafında 1.900 dolar, gram altın ise 900 TL psikolojik bandının altına sarktı.
ABD VE İNGİLTERE'DE ENFLASYON ON YILLARIN REKORUNU KIRDI: ALTIN FİYATLARI YENİDEN HAREKETLENDİ
Müzakere mesajlarıyla gerileyen altın fiyatları, dünyanın büyük ekonomilerinde rekor kıran enflasyon verileri sonrasında yeniden yönünü yukarı çevirdi. ABD'de 41 yılın, İngiltere'de 30 yılın, Almanya'da 40 yılın enflasyon rekoru görüldü.
ALTIN 1 AYIN EN YÜKSEĞİNİ GÖRDÜ
Bu kez enflasyon gömleğini sırtına geçiren altın fiyatları ons tarafında yeniden 1.970 dolar bandına yükselerek 1 ayın en yüksek düzeyini test etti. Gram altın tarafında ise 930 TL düzeyi görüldü.
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?
Altın fiyatları tarafında yaşanan bu hareketlilik sonrası, özellikle yaz aylarının yaklaşması, Covid-19 sürecinde normalleşmesinin hızlanmasının da etkisiyle düğün yapacaklar, 'Altın fiyatları ne olur, altın düşecek mi yoksa yükselecek mi' sorusuna yanıt aramaya başladı.
Öte yandan altın, spekülatif bir yatırım aracı olmasının yanında, piyasalarda önemli bir risk belirteci olması nedeniyle yatırımcıların sıklıkla takip ettiği bir enstrüman olarak dikkat çekiyor.
Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulunurken piyasalardaki fiyatlamalarla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.
"ALTININ HİKAYESİNİN ÖNE ÇIKTIĞI GÜNLERDEN GEÇTİK"
Altın için gündemin yoğun olduğu ve altının hikayesinin öne çıktığı günlerden geçildiğini ifade eden Çiçek, "Bir taraftan Rusya Ukrayna krizi ile jeopolitik riskler arttı. Bununla beraber 2.070 dolar düzeyini gören bir altın fiyatları ile karşı karşıya kaldık.
"KÜRESEL DÜZEYDE YÜKSELEN ENFLASYON ORTAMI İÇERİSİNDEYİZ"
Diğer taraftan küresel enflasyon ortamı içerisindeyiz. Henüz ülkelerin enflasyon için bir çözüm üretmiş değil. Altın fiyatları için yükselişi mevcut durumda canlı tutan şey bu.
Örneğin ABD tarafında yüzde 8,5 ile 40 yılın enflasyon rekoru görüldü. Bunu bilmek lazım. Bu bağlamda enflasyon doğrudan altın ve benzeri emtiaları desteklemesi durumu öne çıkıyor. Ekstra olarak dünyada tedarik zincirinin bozulmuş olması yüksek enflasyon beklentilerini canlı tutuyor.
"FED'İN FAİZ KARARI VE ENFLASYON İÇİN ATILACAK DİĞER ADIMLAR ALTIN İÇİN ETKİLİ OLACAK"
Bir diğer taraftan 'ABD Merkez Bankası Fed bu enflasyon beklentileri karşısında ne yapacak' sorusu önemli bir soru. Fed ile beraber diğer dünya merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına alma çabaları yeterli olacak mı buda başka bir soru. Bu belirsizlik oluşturuyor.
"ENFLASYONUN DÜŞÜŞ SİNYALİ VERMESİYLE ALTIN FİYATLARI SERT SATIŞ BASKISI YİYEBİLİR"
Enflasyonun arz yönlü düşüş sinyali vermesi ve gerilemeye başlaması sonrası ise altın fiyatları için sert satış baskısı kaçınılmaz olabilir.Kısacası altın fiyatları için yönü, jeopolitik riskleri canlı tutan Rusya Ukrayna krizi kaynaklı gelişmeler ve enflasyon tarafındaki gelecek veriler belirleyecek.
Altın yorumları dikkatle takip edilen İslam Memiş, döviz, altın, gümüş yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulunurken, ev alacaklara da kritik bir uyarıda bulundu.
Altın fiyatlarının her geçen gün arttığına dikkati çeken İslam Memiş, “Senin bir yıl içinde elindeki 10 gram altının, 15 gram oldu mu? Sen ona bak. Bir yıl içinde gram altın 800 lira oldu, 1000 lira oldu senin ilgilendirmez. Geçen yıl nasıl 500 liraydı, ondan önceki yıl nasıl 400 liraydı, ondan önce nasıl 300 liraydı...
Altın fiyatları gram bazında düşmez. Bugün 900 lirayı konuşuyorsun, seneye 1500 lirayı konuşacaksın, ondan sonra 2000 lirayı konuşacaksın, ondan sonra 3000 lirayı konuşacaksın. Nefesini boşuna tüketme, elindeki miktarı artır, 10 bin dolarım 15 bin dolar oldu mu? 10 gramım 20 gram oldu mu? Fiyatla değil miktarla işiniz olsun, ben bunu söylüyorum” dedi.
“BUNU YAPAN KAZANMADI, KUMAR OYNADI”
Kaldıraçlı işlemlerin bir kumar ve balon olduğunu söyleyen Memiş, “Sosyal medyadaki bilgileri alıp kendini çok akıllı zannetmek ve hemen al-sata başlamak, bittin mahvoldun ve kazanmadın. Kim ben kazandım diyorsa emin olun yalan. Kaldıraçlı işlemler kumardır” ifadelerini kullandı.
Yatırımcılara uzun vadeli yatırım tavsiyesinde bulunan Memiş, şunları söyledi: “Gram altın geçen yıl 500 liraydı, bugün bin lira, bir kilo altında 500 bin lira para kazanmışsın. Ne yaptın biliyor musun, hiçbir şey yapmadın, aldın ve kenara koydun.
Peki ben oyuncuyum diyen insanlar ne yaptı biliyor musunuz? Gezmedi, tozmadı, yatmadı, uyumadı ve bu hayatın tadını alamadı, hayatı kendine par aile zindan etti. Paranın esiri oldu, paranın kölesi oldu. Telefonla yattı, telefonla kalktı. Bu çok yanlış bir şey.
Ben bu arkadaşlarımıza şunu tavsiye ediyorum; mutlaka uzun vadeli bir yatırımcı olun, mutlaka miktara odaklanın, neye yatırım yaparsanız yapın; bu sizin tamamen kişisel tercihiniz döviz olabilir, altın olabilir kripto para olabilir. Adı mutlaka uzun vadeli olmalıdır.”
“ALTINDA YENİ REKORLAR GÖRECEĞİZ”
“Altın gümüş ve döviz kurlarının yukarı yönlü devam edeceğini tahmin ediyorum” diyen Memiş, “Yıl içinde yeni rekorlar göreceğiz, benim beklentim o yönde! Mesela gram altının 1450 lira seviyesine gelmesini bekliyorum, gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyesine geleceğini bekliyorum. Döviz kurlarında yukarı yönlü ataklar olacağını göreceğiz” ifadelerine yer verdi.
İslam Memiş, kısa vadede dalgalanma uyarısında bulunarak, “Bütün merkez bankaları kendi paralarını kontrol etmek için yeni bir sistem kurdu ve resmi olarak bunu açıklamadılar; sabit kur politikası, bunu uyguluyorlar. Biz bunu görebiliyoruz rakamsal değerlerden ve piyasalardan” dedi.
“PARANIZ VARSA EV ALIN
Altın, gümüş, döviz ile ev alma arasında kalanlara da tavsiyede bulunan Memiş, şunları söyledi: “’Benim param hazır, satın alacağım ev hazır; acaba hazır paramla altın alsam, döviz alsam, gümüş alsam biraz daha değer kazansa da sonra mı ev alsam?’ sorusu çok geliyor. Hayır.
Eğer paranız hazır ise bence hemen ev almayı ihmal etmeyin. Gelecek yıl ve gelecek yıllarda kesinlikle emlak fiyatlarının düşeceğini beklemek gibi bir yanılgı içine girmeyelim.”
ALTINDA YENİ REKOR MU GELİYOR?
Altın fiyatları için tahminler araştırılırken Wall Street analistlerinden çarpıcı bir tahmin yapıldı. Analistler yakın vadede altın üzerinde düşüş öngörmediğini ve bu hafta daha yüksek fiyatlar beklediklerini dile getirdi.
Saxo Bank emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, “Altının daha yüksek hareket edebileceğine inanıyorum. Altın hala 1890 ile 1950 dolar arasında tutuluyor, ancak daha sonra test edilecek yukarı yönü giderek daha fazla tercih ediyorum” dedi.
Equiti Capital’in piyasa analisti David Madden ise, altının geçen hafta karşılaştığı durum göz önüne alındığında, fiyatların bu hafta ons başına 1960 dolara kadar yükselmesini beklediğini söyledi. Ancak Madden, yakında bir kopuş görmeyi beklemediğini de sözlerine ekledi.
Altının ons başına 2000 dolara geri dönmesi için, Rusya’nın Ukrayna ile savaşında büyük bir tırmanma olması gerektiğini belirtti. Rusya’nın Avrupa’nın petrol ve gaz arzını tehdit etmesi durumunda önemli jeopolitik belirsizliğin hisse senetlerini aşağı ve enerji fiyatlarını yukarı çekebileceğini kaydeden Madden, “Hisse senetleri düşerse, yatırımcılar çabucak sağlam bir şey tutmak isteyecek ve bu da altın fiyatlarını rekor seviyelere geri çekecek” ifadelerini kullandı.
ALTINDA İKİ SENARYO
Yükseltecek faktörler: Daha yüksek emtia fiyatları ve ücret fiyat spirali enflasyonun beklenenden daha fazla yükselmesine neden olabilir. Ukrayna'daki durumun düzelmemesi veya daha da kötüsü çatışmanın tırmanması altın fiyatlarını önemli ölçüde destekler. Altın boğalarının bu senaryoda yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi , ana direnç noktası olarak görülen ons başına 2 bin dolar seviyesini geçebilmek.
Düşürecek faktörler: Doların önümüzdeki haftalarda yükselişini sürdürmesi altının son kazanımlarını tersine çevirebilir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin hafiflemesi enflasyonu yavaşlatabilir, altının güvenli bir sığınak olarak cazibesini azaltabilir. Rusya, rubleyi savunmak için altının bir kısmını tasfi ye etmeyi başarırsa, bu durum fiziksel altın arzını önemli ölçüde artıracak ve fiyatları aşağı çekecektir. 1.900 dolar desteğinin kırılması halinde, böyle bir senaryoda ayılar 1.850 dolar hedefine yönelebilir.
BANKALAR TAHMİNLERDE BULUNDU
Dünya'da yer alan habere göre, piyasaların takip ettiği Fed tutanakları, bilanço daraltımına mayıs ayında başlanmasının uygun olacağı yönünde genel olarak anlaşma sağlandığını gösterdi. Birkaç üye; savaşın enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerin, aşağı yönlü büyüme risklerinden daha önemli olduğuna karar vererek 50 baz puan faiz artışı beklentisini güçlendirdi.
Ancak ons altın, tutanaklarda daha şahin bir ton öne çıkmasına rağmen 1.920-1.930 bandı arasındaki seyrini korudu. Analistler, şahin Fed’e rağmen fiyatların burada kalabilmesinin teknik avantaj sağladığını söylüyor.Commerzbank analistleri, “Doların sağlam duruşu ve yüksek reel faiz oranları, şu anda altında yükselişi engelliyor. Yine de artan reel faiz oranlarına rağmen altının yerini koruması güç göstergesidir” diyor.
ANZ Bank da “Jeopolitiğin piyasaya hakim olması nedeniyle güçlü doların etkisi azalacak. Altının yıl boyunca 1.900 dolar seviyesinin üzerinde kalmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya’ya göre, jeopolitik riskler muhtemelen kısa vadeli birincil itici güç olacak ve bu, altının bu işlem aralığını 1.900-1.950 dolarda tutacak. Analist, fiyatların buradan muhtemelen 1.975 dolara bile gidebileceğini belirtiyor.
Daha yüksek emtia fiyatları ve ücret fiyat spirali enflasyonun beklenenden daha fazla yükselmesine neden olabilir. Ukrayna'daki durumun düzelmemesi veya daha da kötüsü çatışmanın tırmanması altın fiyatlarını önemli ölçüde destekler. Altın boğalarının bu senaryoda yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi , ana direnç noktası olarak görülen ons başına 2 bin dolar seviyesini geçebilmek.
Rusya, rubleyi savunmak için altının bir kısmını tasfi ye etmeyi başarırsa, bu durum fiziksel altın arzını önemli ölçüde artıracak ve fiyatları aşağı çekecektir. 1.900 dolar desteğinin kırılması halinde, böyle bir senaryoda ayılar 1.850 dolar hedefine yönelebilir.
Doların önümüzdeki haftalarda yükselişini sürdürmesi altının son kazanımlarını tersine çevirebilir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin hafiflemesi enflasyonu yavaşlatabilir, altının güvenli bir sığınak olarak cazibesini azaltabilir.