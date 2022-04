Arabası olan herkesi ilgilendiren yeni zam kararı! Yüzde 20 sonrası..

Şubat'ta yüzde 20 zamlanan zorunlu trafik sigortasına her ay yüzde 2,25 otomatik zam yapılacak. Özellikle arabası olanlar trafik sigortalarındaki yeni artış ile ilgili detayları merak ediyor. Hürriyet'ten Noyan Doğan yazdı. İşte 'rekor zam' olarak ifade edilen fiyat artışı ile ilgili ayrıntılar...

Trafik sigortası ile ilgili çıkan haberlere baktım; ‘rekor zam’ diyen de var, ‘her ay zam yapılacak’ diyen de var, ‘trafik sigortasının fiyatı uçtu’ diyen de var. Doğru; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortası primlerinde yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, sigorta şirketlerinin her ay trafik sigortası primine yaptıkları artış oranını yüzde 2.25 olarak belirledi. Konuyu biraz daha açayım ki, daha net anlaşılsın.

REKOR ZAM MI GELDİ?

Halen bilmeyen varsa diye bir kere daha yazayım; trafik sigortasında uygulanacak tavan primi illere, araç gruplarına, sürücünün hasar geçmişine göre SEDDK belirleyip, yayınlıyor. Sigorta şirketleri de belirlenen bu tavan fiyatın üzerine satamıyor ama isteyen bu fiyatın altında primle satabiliyor. SEDDK, sene başlarında, tavan fiyata her ay yapılacak fiyat artış oranını da belirliyor ve şirketler isterlerse bu oranlarda aylık primlerini artırabiliyor. Beş yıldır uygulama böyle. Mesela, 2020 yılında SEDDK, sigorta şirketlerine her ay yüzde 1.5 artış hakkı tanırken, 2021 yılında bu oranı yüzde 1’e düşürdü.

2022’nin başında ise SEDDK, trafik sigortası fiyatına, şubat ayında bir kereye mahsus olmak üzere yüzde 20’lik artış yapılmasına karar verdi; şirketlere de primlerini her ay yüzde 1.5 artırma hakkı tanıdı. Geçen günlerde yeni bir düzenleme daha yapıldı ve aylık yüzde 1.5’luk oran mayıs ayı başından itibaren aylık yüzde 2.25’e çıkartıldı. Evet, burada yüzde 50’lik bir artış var ama bu sigorta fiyatının yüzde 50 arttığı anlamına gelmiyor. Misal, tavan fiyat 1.000 liraysa, yeni düzenleme ile söylendiği gibi fiyat 1.500 lira olmayacak; 1.022.5 lira olacak. Yıllığa vurduğumuzda da mayıs ayından yıl sonuna kadar 8 ayda toplam artış yüzde 18 oluyor.

GEREK VAR MIYDI?

Peki, böyle bir artışa gerek var mıydı? Sigortacılarla konuştum, özetle söyledikleri şu: Kurdaki hareketlilik, enflasyon, asgari ücretteki artış nedeniyle hasar onarımındaki işçilik ve yedek parça maliyetleri yüzde 70’lerin üzerinde arttı. Sonuçta trafik sigortasında alınan prim hasarı karşılamaz hale geldi. Nitekim, geçen sene sigortacılar trafik sigortasında, 2.5 milyar TL zarar açıkladı ve topladıkları her 100 liralık prime karşılık ceplerinden 115 lira hasar ödedi. Söylenene göre, hasar maliyetleri her geçen gün daha da artıyor ve zarar büyüyor. Duyumlarıma göre de bu durum devam ederse bazı şirketler trafik poliçesi satışında frene bile basabilirmiş. Sigortacılar, her şeyin fiyatının arttığı bir ortamda sigortanın fiyatının artmamasının mümkün olmayacağını da söylüyor. İşte, SEDDK da son yaptığı düzenleme ile kriz büyümesin diye fiyatta sigorta şirketlerinin lehine bir iyileştirme yapmış.