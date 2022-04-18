Emekli ikramiyesi artacak! Tarih verildi, bekleyen alacak

24 Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine 3600 ek gösterge imkânı verileceği açıklanmıştı. Aradan geçen zaman zarfında 3600 ek gösterge ile ilgili ilk somut adım Öğretmenlik Meslek Kanununun, 14 Şubat 2022 günü Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla atıldı.

Diğer kamu çalışanları için ise 16 Şubat’ta ilk toplantının ardından ikinci toplantı 16 Mart 2022 günü yapıldı. Bu toplantıların ardından kamu çalışanlarında âdeta nefesler tutuldu. Gözler pürdikkat 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili 10 Mayıs’ta yapılması planlanan toplantıda. Keza ek gösterge sistemi, memurların hem çalışırken aldıkları maaşta hem de emeklilik hâlinde alınacak emeklilik maaşı ve özelikle de emeklilik ikramiyesinin miktarının belirlenmesinde önemli bir unsur.

Hâl böyle iken başta öğretmenler olmak üzere toplu bir şekilde yüksek emeklilik ikramiyesi almayı hayal eden söz konusu kişiler bu sene içinde ne zaman emekli olmalarının lehlerine olacağını merak ediyor. Türkiye gazetesinden İsa Karakaş bu sorunun yanıtını bugünkü köşesine taşıdı. İşte Karakaş'ın yazısı...



Yüksek emeklilik ikramiyesi için 2023’ü bekleyin



1. dereceli kadroda görev yapan öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin hükümler de içeren Öğretmenlik Meslek Kanununun, 14 Şubat 2022 günü Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte çok sayıda öğretmen okurumuz şu anda emekli olmaları hâlinde bu düzenlemeden faydalanıp faydalanmayacağını sormaktadır.

Hatta bu düzenlemeyle birlikte emeklilik işlemlerini başlatan çok sayıda öğretmenlerimiz de bu kazanımlardan faydalanıp faydalanmayacakları konusunda tereddüt yaşamaktadır.

Hemen belirtelim Öğretmenlik Meslek Kanununun 14 Şubat 2022 günü Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte aynı anda yürürlüğe girmemiştir.

Daha açık bir anlatımla bahse konu Kanun her ne kadar Resmî Gazete’de yayımlanmış olsa bile yürürlük tarihi 14/02/2022 olmayıp yeni kazanımlarla ilgili kanun maddesi 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu nedenle öğretmenlerimize tavsiyem 15 Ocak 2023 tarihini milat kabul ederek bu tarihten sonra emeklilik planlaması yapmaları yönünde olacaktır. Zira bu nüansa dikkat edenler özellikle emeklilik ikramiyesi bakımından daha çok kazançlı çıkacaktır. Belirtilen tarihten önce emekli olan öğretmenler 1. dereceli kadroda görev yapmış olsalar bile emeklilik ikramiyesine yansıyan artıştan faydalanamayacaktır.



3600 Ek Gösterge Kanunu en geç haziranda TBMM’de



Çalışma hayatına ilişkin yapılmakta olan düzenlemelere ilişkin takvimde ilk sırada 3600 ek gösterge düzenlemesi yer almaktadır. 10 Mayıs’ta taraflar arasında yapılması planlanan toplantıdan sonra en geç haziran ayında kanun teklifinin TBMM’ye intikal ettirilmesi beklenmektedir.

Verilecek kanun teklifinin öğretmenlerin haricinde 3600 ek gösterge sözü verilen polis, hemşire ve din görevlilerinin yanı sıra diğer memur ve kamu çalışanlarına da adaletli bir şekilde dokunması beklenmektedir. Nitekim memur kesiminin temsilcileri de bu yönde hareket etmektedir. Zira daha önceden de belirttiğimiz üzere Devlet Memurları Kanunu’nda memurların hizmet sınıfları, unvanları, aylık dereceleri, hiyerarşik yapı dikkate alınarak özlük haklarını belirleyen bir denge bulunmaktadır. Sadece söz verilen meslek mensuplarına 3600 ek gösterge verilmesi başta yönetici ve üst yöneticiler ile kariyer meslek grubunda bulunan kamu görevlilerinin ek göstergelerini geçmesi, yaklaşması ya da aradaki makasın azalması ayrı bir sorun teşkil etmektedir.

3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin verilecek kanun teklifinin TBMM’nin tatile girmesinden önce yasalaşması beklenmektedir. Ancak 3600 ek gösterge kanunu bu sene içinde yasalaşsa bile 15 Ocak 2023 tarihinden önce yürürlüğe girmeyeceği değerlendirilmektedir…

Netice itibarıyla 3600 ek gösterge kanununu bekleyen kamu görevlilerine tavsiyem aynen öğretmelerde olduğu gibi 15 Ocak 2023 tarihini milat kabul ederek bu tarihten sonra emeklilik planlaması yapmaları yönünde olacaktır. Böylece daha yüksek tutarda emeklilik ikramiyesine hak kazanarak emekli olma imkânı elde edeceklerdir.