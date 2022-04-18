°
Şehir seçiniz
    BİST2.4980.15EURO15.82-0.03USD14.640.08ALTIN936.570.80
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiTOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Tamamlanıyor
    HaberlerEkonomi Haberleri TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Tamamlanıyor
    ABONE OL

    TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Tamamlanıyor

    TOGG Gemlik tesislerinde çalışmalar son sürat devam ediyor. Gemlik tesisinde bu ay boya tesisinin yüzde 96’sı, montaj tesisinin yüzde 89’u, gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı.

    18.04.2022 - 10:24 |
    TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Tamamlanıyor

    Tükiye’nin yerli otomobili TOGG’un asfalta çıkması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda Gemlik tesislerinde çalışmalar planlara göre devam ediyor.

    TOGGdan heyecanlandıran paylaşım Tamamlanıyor

    TOGG’dan yapılan bilgilendirmeye göre Gemlik tesislerinde boya tesisinin yüzde 96’sı, montaj tesisinin yüzde 89’u, gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı.

    TOGGdan heyecanlandıran paylaşım Tamamlanıyor

    Seri üretim başlangıcının ardından otomobilin yasal mevzuata uygunluğunun tespiti için homologasyon testlerine başlanacak.

    TOGGdan heyecanlandıran paylaşım Tamamlanıyor

    Testlerin artından TOGG’un 2023’ün ilk çeyreğinde satışa çıkması planlanıyor.

    Bakan Varank, TOGG'un Gemlik'teki tesisinde işçilerle iftar yaptı
    İlgili Haber
    Bakan Varank, TOGG'un Gemlik'teki tesisinde işçilerle iftar yaptı
    Yerli araba Togg'dan heyecanlandıran görüntüler! Bakan Nebati ile Varank direksiyona geçti
    İlgili Haber
    Yerli araba Togg'dan heyecanlandıran görüntüler! Bakan Nebati ile Varank direksiyona geçti
    'TOGG' açıklaması! 'Türkiye kendi markasını Bursa’dan çıkardı'
    İlgili Haber
    'TOGG' açıklaması! 'Türkiye kendi markasını Bursa’dan çıkardı'

    GÜNCEL HABERLER

    TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Tamamlanıyor

    TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Tamamlanıyor

    Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın fiyatlarında rekor tahmin! Tarih verdi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın fiyatlarında rekor tahmin! Tarih verdi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Bozcaada seferlerine fırtına engeli! İptal edildi

    Bozcaada seferlerine fırtına engeli! İptal edildi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    23 Nisan Migros indirimi! Migros 23 Nisan oyuncak indirimi ne zaman? Migros 23 Nisan indirimi başladı mı?

    23 Nisan Migros indirimi! Migros 23 Nisan oyuncak indirimi ne zaman? Migros 23 Nisan indirimi başladı mı?

    Sıradaki Haber
    Bozcaada seferlerine fırtına engeli! İptal edildi

    Bozcaada seferlerine fırtına engeli! İptal edildi

    Sıradaki Haber
    EYT son durum! EYT mitingi ne zaman? EYT Maltepe mitingi 2022!

    EYT son durum! EYT mitingi ne zaman? EYT Maltepe mitingi 2022!

    Sıradaki Haber
    ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var

    ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var

    Sıradaki Haber