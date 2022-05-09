Ev alacaklara büyük müjde! Düşük gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak, 0.99 faiz ile...

Ev müjdesi! Konut almayı planlayan milyonlara güzel haber geldi. Uzun süredir fahiş fiyat artışlarıyla gündemde olan gayrimenkul sektörü için flaş adım atıldı. Düşük faizli kredi imkanı ev alacak vatandaşları bekliyor. Konut sektörüne hareket katması beklenen yeni atılım Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili. 1 milyon 100 bin konutla vatandaşlarımızı konut sahibi yapmıştık.

Konut sektöründeki arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçireceğiz. Konut finansmanı konusunda 3 paket. Tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyona kadar değere sahip 1. el satın almalar için, 10 yıla kadar vadeli ve aylık 0,99 oranlı konut kredisi sağlıyoruz. 1. ve 2. elleri kapsıyor. İnşaat sektörü, mayıs itibariyle yüzde 40'ı tamamlanmış inşaat projelerinin tamamlanması için 20 milyar TL'lik kaynak ayırdık.

0.99 FAİZ ORANI İLE KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullanacaklar için örnek ödeme tablosu şöyle;

100 bin liralık konut kredisi kullanmayı planlayanların 0.99 faiz oranından yararlanarak konut kredisi kullanması durumunda 10 yıllık vade seçeneği ile aylık ödenecek tutar 1.427,78 lira oluyor.

500 bin TL'lik konut kredisi kullanımında yüzde 0.99 faiz oranı ile 120 aylık vadelendirme yapılırsa aylık taksit tutarı 7.138,91 TL oluyor.