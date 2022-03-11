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    EkonomiEkonomide kritik toplantı! Bakan Nebati açıkladı, işte yeni kararlar
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    Ekonomide kritik toplantı! Bakan Nebati açıkladı, işte yeni kararlar

    Ekonomide kritik toplantı yapıldı. Bakan Nebati son dakika açıkladı. Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda TROY ödeme sisteminin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının belirlenmesi yönünde görüş birliğine varıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

    11.03.2022 - 22:30 | | DHA
    Ekonomide kritik toplantı! Bakan Nebati açıkladı, işte yeni kararlar

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, Finansal İstikrar Komitesi'nin 3'üncü toplantısında Ukrayna'daki gelişmelerin olası yansımaları ve finansal istikrarın korunması adına yeni politika önerilerinin değerlendirildiği, kripto varlıklara ilişkin düzenleme çalışmalarının ele alındığı açıklandı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi'nin 3'üncü toplantısının bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

    "Toplantıda, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin finansal sistemimize olası yansımaları detaylı şekilde irdelenmiş ve finansal istikrarın korunması adına yeni politika önerileri değerlendirilmiştir. Kripto varlıklara ilişkin düzenleme çalışmaları hakkında Komite'ye bilgi verilmiştir. TROY ödeme sisteminin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının belirlenmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır. Finansal İstikrar Komitesi ve çalışma grupları, yerel ve küresel gelişmeleri takip edecek ve düzenli toplantılarla finansal sistemimizin istikrarının korunarak sağlıklı gelişimi için güven ortamını desteklemeye devam edecektir."

    BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantıya ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Finansal İstikrar Komitesi 3'üncü toplantımızı gerçekleştirdik. Son haftalarda yaşanan jeopolitik ve iktisadi gelişmelerin finansal sisteme yansımalarını detaylı şekilde konuştuk. Finansal istikrarın korunması için yapılan çalışmaları ve tedbirleri ele aldık" dedi.

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