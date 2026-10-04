Kayseri'ye büyük değişim: Dev AVM geliyor! 400 milyonluk yatırım yapıldı

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Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçede yürütülen yatırımlar ve devam eden projeler hakkında açıklamalarda bulundu. İlçede istihdamın artırılması amacıyla özel bir mobilya firmasına yer tahsis ettiklerini ifade eden Metin, şu anda 50 kadının istihdam edildiğini, hedeflerinin ise bu sayıyı 100'e çıkarmak olduğunu söyledi. Dünya ve Türkiye ekonomisinin savaşlar nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Başkan Metin, "Bünyan'ın istihdamı açısından çok önemsediğim özel bir mobilya firmasına yer tahsis ettik. Şu anda orada 50 tane kadınımız çalışıyor. Burada hedefimiz 100 kadının çalışması. Dünya ve ülke ekonomisinin savaşlardan dolayı içinde bulunduğu şartlar belli. Çok şükür hala ayakta duruyor bu firmamız" dedi.



Yeni hükümet konağının temeli atıldı

Yeni hükümet konağı projesiyle ilgili de bilgi veren Metin, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile birlikte İçişleri Bakanlığı nezdinde yaptıkları girişimler sonucunda ödeneğin tamamının alındığını belirtti. İhalesi yapılan projenin temelinin yaklaşık bir ay önce atıldığını ve inşaatın hızla sürdüğünü söyleyen Metin, "Ödenek problemi yok. Allah izin verirse önümüzdeki yıl bu zamanlar yeni hükümet binamıza taşınmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Eski hükümet konağının bulunduğu alanda AVM ve belediye hizmet alanı oluşturmayı planladıklarını belirten Metin, "Eski hükümet binamızın yerini de Bünyan Belediyesi olarak biz alacağız ve oraya güzel bir AVM yapacağız. Üst tarafını da Bünyan Belediyesi hizmet alanı yapacağız. Bunun için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyorum. İnşallah eski hükümet konağımızın yerine AVM ve belediye hizmet binamızı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



Turizm yatırımları sürüyor

İlçedeki turizm yatırımlarının da devam ettiğini belirten Metin, Değirmen Restoran'ın tamamlandığını ve vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Pınarbaşı mevkisindeki restoranın da vatandaşların ilgisini çektiğini ifade eden Metin, Devlet Bahçeli Tesisleri'ndeki restoranın yapımının sürdüğünü, İkinci Cam Teras bölgesinde de çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Bünyan'ın tarihi değerlerinden biri olan konağın restorasyonunun da sürdüğünü belirten Metin, "Konağımız 1800'lü yıllarda yapılmış, Bünyan'ımızın ayakta kalan tek tescilli konağı. İhalesini yaptık, Koruma Kurulu'ndan projelerimiz geçti, şu anda inşaatı hızla devam ediyor. Allah izin verirse konak inşaatımızı bitireceğiz, Bünyan Müzesi olarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.



Kayserili şehitlerin hatıraları Bünyan'da yaşatılacak

İlçede yapımı devam eden bir diğer projenin ise Kayseri Şehitler Müzesi olduğunu belirten Metin, müzede Kayseri'de şehit olanların hatıralarının yaşatılacağını söyledi. Metin, "Buradaki müze inşaatımız Kayseri Şehitler Müzesi. Kayseri'deki bütün şehitlerimizin hatırasını burada yaşatacağız. İnşallah bir buçuk, iki ay içerisinde müzemiz bitmiş olacak, Kayserili şehit ailelerimizin emrine sunacağız" ifadelerini kullandı.

öğrenciler için destek sağladıklarını söyledi. Metin, "Bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulunduk. Bünyan merkez ve köylerimizin tamamını dolaştık. Kıyafet yardımında bulunuyoruz. Sağ olsun Bünyanlı hemşehrilerimiz, dostlarımız bu manada büyük destek veriyorlar. Gönderdikleri yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtıyoruz. Öğrencilerimizin eğitim ve öğretimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmeleri için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz" dedi.

İlçedeki ulaşım yatırımlarına da değinen Metin, cezaevi yolunda önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Daha önce 5 metre genişliğinde olan yolun 15 metreye çıkarıldığını kaydeden Metin, bölgede 480 adet Adalet Bakanlığı lojmanının bulunduğunu ve yaklaşık 700 ailenin yaşadığını söyledi. Metin, "Oradaki 5 metrelik yolu 15 metreye çıkarttık, asfaltlamalarını yapıyoruz. Buradan 13 kilometre mesafedeki Güllüce yolumuzda asfalt çalışması yapıyoruz. Birçok mahallemizdeki asfalt çalışmaları bitti, bazı mahallelerimizde de bu çalışmayı yapacağız" diye konuştu.

Tuzhisar Mahallesi'nde de doğal gaz çalışmalarının ardından yaklaşık 20 bin metrekare kilitli parke taşı döşendiğini belirten Metin, TOKİ bölgesindeki yol sorunlarının da giderildiğini söyledi. Bünyan genelinde ise toplam 35 bin metrekare kilitli parke çalışmasının sürdüğünü kaydetti.



"2026'da Bünyan'a 350-400 milyon TL yatırım yaptık"

Bünyan'a 2026 yılında yapılan yatırımların toplam değerinin 350-400 milyon TL civarında olduğunu açıklayan Başkan Metin, desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Cumhur İttifakı milletvekillerine teşekkür etti. Metin, "2026 yılında Bünyan ilçemize yaptığımız yatırım 350-400 milyon TL civarında elhamdülillah. Bu yatırımlarda en büyük desteği veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Cumhur İttifakı'nın tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. Çok desteklerini aldım, Allah hepsinden razı olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız İsmail Özdemir, Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Kayseri milletvekillerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.