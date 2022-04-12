°
Şehir seçiniz
    BİST2.4640.60EURO15.85-0.71USD14.60-0.42ALTIN926.760.61
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiDüğün hazırlığında olan çiftlere önemli uyarı! Altınlar sahte çıkıyor...
    HaberlerEkonomi Haberleri Düğün hazırlığında olan çiftlere önemli uyarı! Altınlar sahte çıkıyor...
    ABONE OL

    Düğün hazırlığında olan çiftlere önemli uyarı! Altınlar sahte çıkıyor...

    Batman’da kuyumcular, havaların ısınmasıyla birlikte düğün hazırlığında olan çiftleri sahte altın karşı uyardı.

    12.04.2022 - 18:19 | | İHA
    Düğün hazırlığında olan çiftlere önemli uyarı! Altınlar sahte çıkıyor...

    Havaların ısınmasıyla düğün sezonu öncesi vatandaşların mağdur olmaması konusunda uyarılarda bulunan kuyumcu İslam Ekinci, yaz aylarının gelmesiyle birlikte bölgede altına rağbet arttığını ve yeni evlenen çiftler için de altınlarını güvenilir kuyumculardan alması tavsiye edildi.

    Son zamanlarda piyasaya demo altın çok sürülmekte olduğunu öne süren Ekinci, bu yüzden hem halk hem de kuyumcuların mağduriyet yaşadığını ifade etti.

    Gelen demo altınları çoğu zaman kendilerinin de edemediklerini belirten Ekinci, “Daha önce birçok kez karşılaştığımız durumlar oldu. Müşterilerden gelen altınlar çoğu zaman sahte çıkıyor. Onlar da bir başka kuyumculardan aldığını iddia ediyorlar. Aldığımız altının ya ayarı düşük, ya da gramajı farklı ya da sahte çıkıyor” dedi.

    Torba yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
    İlgili Haber
    Torba yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
    İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde dünyada 2’nci sırada
    İlgili Haber
    İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde dünyada 2’nci sırada
    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altın tepetaklak olacak! Altında görülmemiş tahmin! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
    İlgili Haber
    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altın tepetaklak olacak! Altında görülmemiş tahmin! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
    ABD enflasyon rakamları 41 yılın zirvesinde
    İlgili Haber
    ABD enflasyon rakamları 41 yılın zirvesinde

    GÜNCEL HABERLER

    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aşı açıklaması

    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aşı açıklaması

    Düğün hazırlığında olan çiftlere önemli uyarı! Altınlar sahte çıkıyor...

    Düğün hazırlığında olan çiftlere önemli uyarı! Altınlar sahte çıkıyor...

    Torba yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

    Torba yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aşı açıklaması

    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aşı açıklaması

    Sıradaki Haber
    Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem

    Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem

    Sıradaki Haber
    New York metrosunda saldırı! Seferler durduruldu, yaralılar var

    New York metrosunda saldırı! Seferler durduruldu, yaralılar var

    Sıradaki Haber
    SGK resmen duyurdu! Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeniyor, 5 yıl boyunca....

    SGK resmen duyurdu! Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeniyor, 5 yıl boyunca....

    Sıradaki Haber