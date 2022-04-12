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    EkonomiTorba yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
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    Torba yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

    AK Parti, ekonomik düzenlemeleri de içeren 20 maddelik torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

    12.04.2022 - 18:14 |
    Torba yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

    AK Parti, ekonomik düzenlemeleri de içeren 20 maddelik Torba Yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

    AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla hazırlanan 20 maddelik, ’Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

    Sigorta kapsamının genişletilmesini öngeren teklifle sadece gerçek kişilere ait olup ticari işlemlere konu olmayan mevduat ve katılım fonu tutarlarının değil resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve fınansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm ticari mevduat ve katılım fonunun da sigorta kapsamına dahil edilmesi amaçlanıyor.

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun idari yapılanmasındaki görev dağılımının, artan iş yükünün etkin ve süreçleri hızlandıracak şekilde yürütülmesini teminen kurulacak yeni daireler vasıtasıyla değiştirilmesi ve ihtiyaca binaen müdürlük sayısının artırılması ile destek personelinin istihdamına yönelik düzenlemeler getiriliyor.

    Ayrıca Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile devlet aleyhine açılan uluslararası davaların takibine ilişkin işlemler nedeniyle yapılan giderlerin, gerektiği hallerde fon bütçesinden karşılanabilmesine ilişkin düzenleme yapılıyor.

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