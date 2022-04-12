ABD enflasyon rakamları 41 yılın zirvesinde

ABD mart ayı Enflasyon verileri açıklandı. Böylelikle mart ayında enflasyon yüzde 1,2 oranında yükselirken; yıllık bazda ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,2 oranında; yıllık bazda ise yüzde 8,4 seviyesinde gelmesi yönündeydi. ABD’nin enflasyonu önceki ay ise yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşerek 41 yılın zirvesini yenilemişti.

Konuyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Ekonomist Cüneyt Dirican şu ifadeleri kullandı: "Dünya ekonomisi için de iyi şeyler değil. Biz de dahil olmak üzere herkesin satın alma gücü etkileniyor. Bunlar sürpriz de değil. Geçen sene aynı dönemlerde hafif hafif enflasyonun artışa geçmeye başladığı dönemlerde bizler de geçici olacağını düşünüyorduk.

Haziran'dan itibaren bu işin ciddi olarak görerek ben kendi söylemlerimi düzeltip Fed’in sağlıklı yönde şekillenmeyeceğini açıklamıştım.

Bu problemi yaratan başta Fed olmak üzere ABD merkez bankacılığı sistemiydi. Onlar da faiz artışına uyandılar diyebiliriz ama iş işten geçmiş oldu.

Fed’in toplantısından gelecek 2 trilyon dolarlık bilanço daraltma kararıyla hızlanmış bir resesyon ve enflasyonu paralel yaşayacağız. Bu sene özetle iyi şeyleri konuşmayacağız."

PİYASALARDAN İLK TEPKİ

ABD enflasyon verisine piyasalar sınırlı tepki gösterdi. Kritik veri öncesi 1.962 dolar bandında hareket eden ons altın 1.968 dolar seviyesine, buradan esen rüzgarla gram altın fiyatı 926 TL'den 928 TL'ye yükseldi. Dolar/TL ise 14,67 TL seviyesinde dalgalanıyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI!

Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,1 oranında; yıllık bazda ise yüzde 8,4 seviyesinde gelmesi yönündeydi. ABD’nin enflasyonu önceki ay ise yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşerek 40 yılın zirvesini yenilemişti.