°
Şehir seçiniz
    BİST2.0540.57EURO16.16-1.07USD14.78-0.45ALTIN942.60-0.99
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiDolarlar Türkiye'ye akacak! Petrol ve doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması
    HaberlerEkonomi Haberleri Dolarlar Türkiye'ye akacak! Petrol ve doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması
    ABONE OL

    Dolarlar Türkiye'ye akacak! Petrol ve doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması

    Petrol ve doğal gaz ile ilgili flaş açıklama! Türkiye, konumu itibarıyla dünyanın doğalgaz ve petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 60'ına sahip bir bölgeye komşu durumda. 7 enerji nakil hattı ülkemizden geçiyor. Bu durum, dünya enerji pazarında merkez ülke olma şansını artırıyor. Doç. Dr. Levent Yılmaz, 'Nasıl Rusya-Ukrayna tarafında barış masasını Türkiye'nin kurabileceği yönünde net bir algı oluştuysa aynı şekilde enerji konusunda da Türkiye bir geçiş rotası değil. Net bir şekilde ticaret merkezi olarak da karşımıza çıkmış olacak' diye konuştu.

    13.03.2022 - 14:10 |
    Dolarlar Türkiye'ye akacak! Petrol ve doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması

    Dünyada enerji kullanımı gün geçtikçe artıyor. Kaynak ülkelerin konumları değer kazanıyor. Bu coğrafyalara komşu devletlerin stratejik önemi de pekişiyor.

    Türkiye, Orta Doğu ve Hazar Havzası başta olmak üzere, dünyanın ispatlanmış doğalgaz ve petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 60'ına sahip bir bölgede yer alıyor. Kaynak ülkeler ile tüketici pazarları arasında geçiş güzergahında bulunuyor. Bu jeopolitik konum Türkiye'ye enerji pazarında merkez ülke olabilme avantajı sağlıyor.

    TÜRKİYE'DEN 2 PETROL VE 5 DOĞALGAZ ENERJİ NAKİL HATTI GEÇİYOR

    TRT Haber'in haberine göre, Polis Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Yılmaz, Türkiye'nin 14 farklı noktadan doğalgaz girişi sağlayan bir alt yapısı olduğunu belirterek, bu alt yapıların hem Doğu'dan Batı'ya hem Batı'dan Doğu'ya gazı gönderebilecek şekilde oluşturulduğunu söyledi.

    Türkiye'de 2'si petrol, 5'i doğalgaz borusu olmak üzere 7 enerji nakil hattı bulunuyor.

    TANAP, AVRUPA'NIN ENERJİ İHTİYACINDA KRİTİK ÖNEMDE

    TANAP, Türk Akım, Mavi Akım, Rusya-Türkiye ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı olarak çalışıyor. Irak-Türkiye ile Bakü-Tiflis-Ceyhan ise petrol hattı olarak hizmet veriyor.

    Avrupa'nın dördüncü doğalgaz arteri güney koridorunun en stratejik ayağını Türkiye'den geçen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) oluşturuyor. Hat Azerbaycan'dan başlayıp İtalya'ya kadar uzanıyor. TANAP'ın 2026'da yıllık 31 milyar metreküp kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

    Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı (TESPAM) Oğuzhan Akyener, "Boru hatları ve ilgili alt yapı Türkiye'nin hem daha yüksek potansiyelle gaz tedarik edebilmesini sağlayacakken uluslararası arenadan baktığımızda Türkiye ve Türkiye'ye erişebilecek marketler Avrupa Birliği gibi büyük gaz marketleri için de birincil öncelik hale gelir" dedi.

    TÜRKİYE'DEN NORMALLEŞME ADIMLARI

    Türkiye, Karadeniz ile Doğu Akdeniz'de sismik arama ve sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan bölge ülkeleriyle normalleşme adımları atılıyor.

    Doç. Dr. Levent Yılmaz, "Nasıl Rusya-Ukrayna tarafında barış masasını Türkiye'nin kurabileceği yönünde net bir algı oluştuysa aynı şekilde enerji konusunda da Türkiye bir geçiş rotası değil. Net bir şekilde ticaret merkezi olarak da karşımıza çıkmış olacak" diye konuştu.

    ENERJİDE MERKEZ ÜLKE OLABİLME ŞANSI

    Artan enerji talebinin sonucu olarak kaynak çeşitlendirmesi Türkiye'nin öncelikleri arasında. Bu kapsamda yeni enerji nakil hattı projeleri üzerinde çalışılıyor.

    GÜNCEL HABERLER

    Halkbank resmen duyurdu! Banka hesabı olan ya da kredi kartı kullanan tüm müşterileri kapsıyor, 31 Mart'a kadar...

    Halkbank resmen duyurdu! Banka hesabı olan ya da kredi kartı kullanan tüm müşterileri kapsıyor, 31 Mart'a kadar...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında kritik görüşme

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında kritik görüşme

    Seçimlerle ilgili flaş gelişme! Yarın Meclis'e sunulacak

    Seçimlerle ilgili flaş gelişme! Yarın Meclis'e sunulacak

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Halkbank resmen duyurdu! Banka hesabı olan ya da kredi kartı kullanan tüm müşterileri kapsıyor, 31 Mart'a kadar...

    Halkbank resmen duyurdu! Banka hesabı olan ya da kredi kartı kullanan tüm müşterileri kapsıyor, 31 Mart'a kadar...

    Sıradaki Haber
    Erbil neresi, nerede, nereye bağlı? Erbil füze saldırısı olayı nedir, saldırıyı kim yaptı? (Erbil saldırısı görüntüleri)

    Erbil neresi, nerede, nereye bağlı? Erbil füze saldırısı olayı nedir, saldırıyı kim yaptı? (Erbil saldırısı görüntüleri)

    Sıradaki Haber
    İstanbul için son dakika uyarısı! Vali saat vererek duyurdu

    İstanbul için son dakika uyarısı! Vali saat vererek duyurdu

    Sıradaki Haber
    Memur, sözleşmeli personel, emekli, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Maaş kesintisi, ikramiye, ölüm yardımı ve...

    Memur, sözleşmeli personel, emekli, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Maaş kesintisi, ikramiye, ölüm yardımı ve...

    Sıradaki Haber