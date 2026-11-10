Maltepe’de yağış kazası: Direğe ve duvara çarptı
10.11.2026 - 14:14Güncellenme Tarihi:
Maltepe’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce aydınlatma direğine ardından beton duvara çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
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Kaza, saat 12.30 sıralarında Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Mektep Caddesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
ÖNCE DİREĞE, ARDINDAN DUVARA ÇARPTI
Kontrolden çıkan araç yolda savrularak önce aydınlatma direğine, ardından beton duvara çarparak durabildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.