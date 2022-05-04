Dolar ve altından ilk tepki! Fed faiz kararı sonrası...

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. Fed, politika faizinde 50 baz puan artışa gitti ve yüzde 0,75-1.00 aralığına yükseltti. Faizleri piyasa beklentilerine uygun bir şekilde artıran Fed, bilanço daraltmaya da Haziran ayında başlanacağını duyurdu. Peki dolar ve altında son durum ne?

Dolar/TL saat 21.09 sıralarında 14.80 TL civarında seyrederken, Euro/TL 15.64 lira seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın 1873 dolar seviyesinden işlem görürken gram altın 890 lira seviyesinde dalgalanıyor.