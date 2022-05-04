Dolar ve altından ilk tepki! Fed faiz kararı sonrası...
2022 yılının üçüncü Fed faiz kararı açıklandı. İki gün süren Mayıs 2022 Fed toplantısı sonrası dünyanın kilitlendiği Fed faiz kararı ve açıklaması belli oldu. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizinde 50 baz puan artışa gitti. Peki dolar ve altında son durum ne? Piyasalar 2022 yılının ikinci faiz artırımına ne tepki verdi? İşte detaylar...
04.05.2022 - 21:28 |
Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. Fed, politika faizinde 50 baz puan artışa gitti ve yüzde 0,75-1.00 aralığına yükseltti. Faizleri piyasa beklentilerine uygun bir şekilde artıran Fed, bilanço daraltmaya da Haziran ayında başlanacağını duyurdu. Peki dolar ve altında son durum ne?
Dolar/TL saat 21.09 sıralarında 14.80 TL civarında seyrederken, Euro/TL 15.64 lira seviyesinde işlem görüyor.
Ons altın 1873 dolar seviyesinden işlem görürken gram altın 890 lira seviyesinde dalgalanıyor.