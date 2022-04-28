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    EkonomiDoğal gaz krizi başladı! Ve beklenen oldu
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    Doğal gaz krizi başladı! Ve beklenen oldu

    Rusya, Polonya ve Bulgaristan’a doğalgaz akışını kesti. Gazprom, bu adıma gerekçe olarak bu iki ülkenin doğalgaz ödemelerini Rus para birimi rubleyle yapmamasını gösterdi. Önceki gün 40 kadar ülkenin Ukrayna’ya silah desteği sağlamayı sürdüreceğini açıklamasının ardından gelen bu hamle, AB tarafından “şantaj” olarak nitelendirildi.

    28.04.2022 - 12:51 |
    Doğal gaz krizi başladı! Ve beklenen oldu

    Ukrayna’da savaşın başlamasıyla birlikte Rus kaynaklı enerjilere bağımlılığı düşürmek için detaylı bir planı devreye sokan AB, Moskova’nın kararının “haksız ve kabul edilemez” olduğunu belirtti.

    Gazprom’un Avrupa’daki tüketicilere doğalgaz dağıtımını tek taraflı olarak kesmesinin Rusya’nın doğalgazı şantaj unsuru olarak kullanma teşebbüslerinden biri olarak tanımlayan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Bu senaryoya hazırlıklıyız” dedi. Von der Leyen, üye ülkelerin bu tür bir senaryo için acil durum planları oluşturduğunu hatırlatarak koordineli bir AB yanıtının planlandığını ifade etti. Von der Leyen, “Avrupa’da enerji arz güvenliğini sağlamak için Avrupa ve dünya liderleriyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

    Doğal gaz krizi başladı Ve beklenen oldu

    Yapılan değerlendirmeler, Polonya ve Bulgaristan’a Rus doğalgazı akışının durmasının Avrupa gaz pazarı üzerinde belirgin bir etki yaratmayacağına işaret ediyor. Rusya’nın ileride diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde daha kapsamlı kesintiye gidebileceğine yönelik endişe ise sürüyor. Moskova’nın vanaları kapatma kararının ilk ve en belirgin etkisi ise Avrupa’daki doğalgaz fiyatlarının yüzde 23 oranında artması oldu.

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