Doğal gaz krizi başladı! Ve beklenen oldu

Ukrayna’da savaşın başlamasıyla birlikte Rus kaynaklı enerjilere bağımlılığı düşürmek için detaylı bir planı devreye sokan AB, Moskova’nın kararının “haksız ve kabul edilemez” olduğunu belirtti.

Gazprom’un Avrupa’daki tüketicilere doğalgaz dağıtımını tek taraflı olarak kesmesinin Rusya’nın doğalgazı şantaj unsuru olarak kullanma teşebbüslerinden biri olarak tanımlayan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Bu senaryoya hazırlıklıyız” dedi. Von der Leyen, üye ülkelerin bu tür bir senaryo için acil durum planları oluşturduğunu hatırlatarak koordineli bir AB yanıtının planlandığını ifade etti. Von der Leyen, “Avrupa’da enerji arz güvenliğini sağlamak için Avrupa ve dünya liderleriyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yapılan değerlendirmeler, Polonya ve Bulgaristan’a Rus doğalgazı akışının durmasının Avrupa gaz pazarı üzerinde belirgin bir etki yaratmayacağına işaret ediyor. Rusya’nın ileride diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde daha kapsamlı kesintiye gidebileceğine yönelik endişe ise sürüyor. Moskova’nın vanaları kapatma kararının ilk ve en belirgin etkisi ise Avrupa’daki doğalgaz fiyatlarının yüzde 23 oranında artması oldu.