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    EkonomiDoğal gaz ile ilgili flaş gelişme! EPDK duyurdu, resmen değişti, yüzde 10 arttı
    HaberlerEkonomi Haberleri Doğal gaz ile ilgili flaş gelişme! EPDK duyurdu, resmen değişti, yüzde 10 arttı
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    Doğal gaz ile ilgili flaş gelişme! EPDK duyurdu, resmen değişti, yüzde 10 arttı

    Doğal gaz ile ilgili flaş gelişme. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) duyurdu. Resmen değişti. Detaylar belli oldu. Türkiye'nin doğal gaz tüketimi Ocak ayında 6 milyar 851 milyon metreküp olurken, ithalatı 6 milyar 704 milyon metreküp oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

    02.04.2022 - 17:59 |
    Doğal gaz ile ilgili flaş gelişme! EPDK duyurdu, resmen değişti, yüzde 10 arttı

    Türkiye’nin 2022 yılı Ocak ayında doğal gaz ithalatı ve tüketimi bir önceki yıla göre artarken, üretim ve ihracat azaldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan Ocak ayı "Doğal gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, Ocak ayında Türkiye’nin doğal gaz ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,03 artarak 6 milyar 704 milyon metreküp oldu. Aynı ayda doğal gaz tüketimi de bir önceki yıla göre yüzde 9,42 artışla 6 milyar 851 milyon metreküpe geldi.

    ÜRETİM HAFİF ARTTI, İHRACAT YAPILMADI

    Ocak ayında Türkiye’nin doğal gaz üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 0,18 artarak 31 milyon 77 bin metreküp oldu. Yılın ilk ayında doğal gaz ihracatı ise gerçekleştirilmedi.

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