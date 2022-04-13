°
Şehir seçiniz
    BİST2.4830.80EURO15.830.16USD14.59-0.06ALTIN928.630.71
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiDamacana su fiyatlarına yüzde 150 zam! 'Akaryakıttan dolayı arttı'
    HaberlerEkonomi Haberleri Damacana su fiyatlarına yüzde 150 zam! 'Akaryakıttan dolayı arttı'
    ABONE OL

    Damacana su fiyatlarına yüzde 150 zam! 'Akaryakıttan dolayı arttı'

    Damacana su fiyatları ani yükseliş gösterdi. Damacana sular 4 ayda yüzde 150 fiyat artışıyla 30 liraya kadar yükseldi. İstanbul'da bir damacana su ortalama 25 liradan satılıyor. Satıcılar ise fiyatların ulaşım maliyetlerinin artmasından kaynaklandığını söyledi.

    13.04.2022 - 12:19 | | İHA
    Damacana su fiyatlarına yüzde 150 zam! 'Akaryakıttan dolayı arttı'

    Son dönemde ulaşım ve ham maddelerdeki maliyet artışları temel gıda ürünlerinin fiyatlarını da etkiliyor. İstanbul'da 4 ay önce ortalama 10 liradan satılan damacana su 30 liraya kadar yükseldi. Fiyatlar, ilçe ve firmalara göre değişkenlik gösteriyor. Aylar önce ortalama 10 liradan damacana su sattıklarını aktaran satıcılar, akaryakıta ve ham madde fiyatlarına gelen zamlardan dolayı içme suyu fiyatlarının artığını söyledi. 

    "4 AY ÖNCE DAMACANA SUYU 10 LİRAYA SATIYORDUK" 

    Dağıtıcı firma sahibi Erhan Ceylan, 4 ay önce damacana su fiyatının 10 liraya sattıklarını söyleyerek, "Şu anda damacana suyu 20-25 lira bandında satılıyoruz. Bazı firmalar 30 liraya satıyor. Fiyat artışlarından dolayı satışlarımız yüzde 40 oranında düştü. Suyu tedarik ettiğimiz firmalar da artan enerji maliyetlerinden dolayı su fiyatlarını artırdı. Bizde mecburen bu fiyatlara damacana su satıyoruz ancak satışlarımız zamlardan dolayı azaldı. Dört ay önce aylık 3 bin 500 damacana su satarken şu anda 2 bin satıyorum. Pandemi döneminde satışlarımız çok iyiydi" dedi.

    "AKARYAKIT VE HAM MADDE ZAMLARINDAN DOLAYI İÇME SUYU FİYATLARI ARTTI"  

    Su satıcısı Atilla Oğuz, damacana suyu 25 liraya sattıklarını belirterek, "Bazı firmalar damacana suyu 30 liradan satıyor. Akaryakıta gelen zamlar ve pet şişelerde kullanılan ham maddeye gelen zamlardan dolayı su fiyatları arttı. Akaryakıt ve ham madde fiyatları düşmezse damaca su fiyatlarının biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. Zamlar gelmeden öncesine göre satışlarımız yüzde 40 azaldı. Vatandaşlar şebeke suyuna ve arıtmalara yöneldi. Üç ay önce 15 liraya damacana su satıyorduk, şu anda 25 liraya satıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Elektrik faturasına yansıyor, cebinizden daha fazla para çıkıyor! Düşük elektrik faturası ödemek için...
    İlgili Haber
    Elektrik faturasına yansıyor, cebinizden daha fazla para çıkıyor! Düşük elektrik faturası ödemek için...
    13 Nisan ŞOK kataloğu 2022! Şok kataloğunda (13-19 Nisan) neler var 2022? ŞOK aktüel 13 Nisan 2022 ürünler kataloğu!
    İlgili Haber
    13 Nisan ŞOK kataloğu 2022! Şok kataloğunda (13-19 Nisan) neler var 2022? ŞOK aktüel 13 Nisan 2022 ürünler kataloğu!
    Paralar hesaplara aktarılıyor! Ramazan, fatura desteği ve...
    İlgili Haber
    Paralar hesaplara aktarılıyor! Ramazan, fatura desteği ve...
    2022 temettü verecek hisseler ve tarihleri belli oldu! Hangi şirket ne kadar kâr payı ödeyecek?
    İlgili Haber
    2022 temettü verecek hisseler ve tarihleri belli oldu! Hangi şirket ne kadar kâr payı ödeyecek?
    Bakan Nebati duyurdu! Dün rekora imza attı, tarihinin en yüksek kapanışı...
    İlgili Haber
    Bakan Nebati duyurdu! Dün rekora imza attı, tarihinin en yüksek kapanışı...

      

    GÜNCEL HABERLER

    Dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesini Amerikalılar açıkladı! Listeye Türkiye damga vurdu...

    Dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesini Amerikalılar açıkladı! Listeye Türkiye damga vurdu...

    Sterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü

    Sterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü

    Karamollaoğlu: Adayın açıklanmasına daha zaman var

    Karamollaoğlu: Adayın açıklanmasına daha zaman var

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü

    Sterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü

    Sıradaki Haber
    KPSS şartsız kamuda istihdam fırsatı! Tarih verildi, başvurular e-Devlet'ten...

    KPSS şartsız kamuda istihdam fırsatı! Tarih verildi, başvurular e-Devlet'ten...

    Sıradaki Haber
    Yere dökülen hamurla lavaş yapmıştı! Skandal sonrası ilk açıklama: Şantaja uğradım

    Yere dökülen hamurla lavaş yapmıştı! Skandal sonrası ilk açıklama: Şantaja uğradım

    Sıradaki Haber
    Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderlerinden Kiev ziyareti

    Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderlerinden Kiev ziyareti

    Sıradaki Haber