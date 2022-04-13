13 Nisan ŞOK kataloğu 2022! Şokta bu hafta (13-19 Nisan) neler var 2022? ŞOK 13 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 13 Nisan içerikleri belli oldu. ŞOK'a 13-19 Nisan haftasında gelecek aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan ürünler arasında elektronik, mobilya ve bebek ürünleri yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 13 NİSAN KATALOĞU

Neobot Nomo N2 Lite Akıllı Robot süpürge 4,699 TL.

Led ekranlı 4 kademeli hız ve mikser aparatlı Yasomi Led Ekranlı Hamur Yoğurma Makinesi 1,839 TL,

Yasomi Ekmek Kızartma Makinesi 669 TL.

Yasomi IPL Hair Removal Lazer Epilasyon Cihazı 739 TL,

Yasomi Hoparlörlü Katalanabilir Koşu Bandı 4,699 TL.

Altus Sandık Tipi Derin Dondurucu 4,399 TL.

Altus 43″ Ultra Hd Smart Led Tv 4,199 TL.

Amd R13 işlemci, 8 GB DDR4 Ram, 240 GB SSD Hardisk ve freedoos işletim sistemli Exper PC Gaming Flex Kasa 6,299 TL.

Gece görüş özelliği olan 4 alarm bölgesine sahip 15 metreye kadar algılama özellikli Netatmo Akıllı Dış Mekan Güvenlik Kamerası 3,049 TL.

Netotma Termostat 2,099 TL.

Netotma Kapı Pencere Sensörü 1,049 TL.

Netotma Akıllı Duman alarmı 99 TL.

Kablosuz kullanım sistemli son teknoloji ve 2 yıl garantili Viewsonic Woodpad 10 Grafik Tablet 499 TL.

Evdemo Sallanır Beyaz Beşik 899,90 TL.

Sallanır Mini Beşik 499,90 TL.

Şeffaf Giderli Bebek Küveti 99,95 TL.

Şeffaf Maşrapa 6,99 TL.

Şeffaf Kova 34,95 TL.

Bebek Alt Açma Bezi 16,95 TL.

Organik Pamul Bebek Fitted Çarşaf 19,95 TL.

Bebek Yorganı 39,95 TL.

Bebek Yastığı 11,95 TL.

Bebek Güvenlik Ürünleri 4,99 TL.

Neşeli Çıngırak 24,95 TL.

Tutacaklı Sulu Diş Kaşıyıcı 19,95 TL.

Ortodentik 2'li Damaklı Emzik 19,95 TL.

Çocuk Taburesi 49,95 TL.

GoKidy Mama Sandalyesi 149,90 TL.

Rakamlı Yer Karosu 39,95 TL.

Çekiçli Bultak 49,95 TL.

Sevimli Kule 39,95 TL.

Yürüyüş Arkadaşım 29,95 TL.

Fisher-Price markası ile Sevimli Hayvancık Dişlikler 14,95 TL.

İki Bölmeli Mama Tabağı 29,95 TL.

Eğlenceli Arkadaşlar Dişlik ve Çıngıraklar 39,95 TL.

Yuvarlak Mama Tabağı 16,95 TL.

Şekil Eşleştirme Arkadaşı Kelebek 49,95 TL.

Eğitici Köpeğin Uzaktan Kumandası 79,95 TL.

Pilsan Sevimli İlk Arabam 119,90 TL.

Eğitici İlk Adım Arabası 199,90 TL.

Eğitici Klozet Köpek ve Kedi 129,90 TL.

Rocket Bloklar 49,95 TL.

Beren Bebek 149,90 TL.

Sevimli Ördek 12,95 TL.

Kırılmaz Arabalar 24,95 TL.

Soft 6'lı Aktivite Topları 49,95 TL.

Baby Alive Bebeğimle Banyo Zamanı 99,95 TL.

Baby Alive Balerin Bebek 99,95 TL'den satılacak.

Sleepy Extra 2×70 adet Islak Havlu 26,45 TL yerine 16 TL.

Pınar 4×1 litre UHT Süt 37 TL yerine 32 TL.

Bahçıvan 400 gram Tost Peyniri 33,55 TL yerine 25 TL olacak.