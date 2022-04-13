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    EkonomiBakan Nebati duyurdu! Dün rekora imza attı, tarihinin en yüksek kapanışı...
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Nebati duyurdu! Dün rekora imza attı, tarihinin en yüksek kapanışı...
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    Bakan Nebati duyurdu! Dün rekora imza attı, tarihinin en yüksek kapanışı...

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi'nin dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirip, rekora imza attığını duyurdu.

    13.04.2022 - 10:19 |
    Bakan Nebati duyurdu! Dün rekora imza attı, tarihinin en yüksek kapanışı...

    Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "BIST 100 Endeksi, dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

    Bakan Nebati duyurdu Dün rekora imza attı, tarihinin en yüksek kapanışı...

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