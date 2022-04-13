Bakan Nebati duyurdu! Dün rekora imza attı, tarihinin en yüksek kapanışı...

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "BIST 100 Endeksi, dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.