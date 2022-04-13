2022 temettü verecek hisseler ve tarihleri belli oldu! Hangi şirket ne kadar kâr payı ödeyecek?

Borsadaki şirketlerden yatırımcısına kar payı dağıtımı yapılacak. Borsada işlem gören 122 şirketin geçen yılki kârından yatırımcısına toplamda 71 milyar lirayı aşkın rekor nakit temettü verecek. 20 şirket ödemelerini mart ayında yaptı. Nisan ayında 42 şirket daha temettü ödeyecek. Peki, Temettü ödemeleri ne zaman? Hangi şirket ne kadar temettü ödeyecek? İşte 2022 temettü verecek hisseler ve tarihleri!

Borsadaki şirketlerden kar payı dağıtımı yapılacak. 20 şirket mart ayında temettü ödemelerini gerçekleştirdi. Nisan ayında 20 şirket daha temettü ödemesi yapacak. Geçen yıl finansal sonuçlarını açıklayan 122 şirketin bu yıl itibarıyla yatırımcısına toplamda 71 milyar 17,7 milyon liralık brüt bazda nakit temettü dağıtacağı hesaplanıyor. Nisanda aralarında Türk Telekom, Enka İnşaat ve Koç Holding'in de bulunduğu 42 şirket daha nakit temettü dağıtacak.

Bu yıl nakit olarak en fazla kâr payı dağıtımını, hisse başına net 4,005 lira temettü veren Ereğli Demir ve Çelik (Erdemir) gerçekleştirdi. Geçen yıl 16 milyar 78,6 milyon lira net kâr elde eden şirket, bunun brüt bazda 15 milyar 575 milyon lirasını 22 Mart itibarıyla ortaklarına dağıttı.

Erdemir'in ardından en fazla nakit kâr dağıtımı yapan şirket, İskenderun Demir ve Çelik AŞ oldu. Hisselerinin yüzde 94,87'si Erdemir'e ait olan şirket, hisse başına net 2,7 lira temettü ile toplamda 8 milyar 700 milyon liralık brüt karını ortaklarıyla paylaştı.

Böylece bu yıl en fazla nakit temettü dağıtacağını duyuran iki şirketin de OYAK Grubu çatısı altında işlem görmesi dikkati çekti.

Ford Otosan, geçen ay itibarıyla ortaklarına hisse başına net 11,7 lira ile toplamda brüt bazda 4 milyar 561,8 milyon lira nakit temettü dağıttı.

Enka İnşaat 3 milyar 920 milyon liralık, Tofaş 3 milyar 200 milyon liralık, Koç Holding 2 milyar 333,8 milyon liralık brüt bazda nakit temettü vereceğini duyurdu. Söz konusu şirketlerin hisse başına açıkladığı net temettü miktarları ise sırasıyla 0,70 lira, 6,40 lira ve 0,902 lira düzeyinde gerçekleşti.

TÜRK TELEKOM TEMETTÜ DAĞITIMI NE ZAMAN?

Türk Telekom, hisse başına net 1,274 lira ile en fazla nakit temettü dağıtımı yapan üçüncü şirket oldu. Şirketin, 28 Nisan'da dağıtacağı toplam temettü miktarının, brüt bazda 4 milyar 954,6 milyon lira olacağı hesaplanıyor.

ENERJİSA TEMETTÜ DAĞITIMI NE ZAMAN?

Enerjisa kar payı ödeme tarihleri 11-12 Nisan tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştı. Enerjisa 2021 yılı faaliyet raporuna göre, 01.01.2021 - 31.12.2021 döneminde oluşan net konsolide kardan toplam 1.464.525.519,23TL kar payının (net %111,6 brüt %124) 1.181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine nakit olarak dağıtılması kararını açıklamıştı.