Çiftçiye çifte müjde! İndirim...

Tarımsal ve hayvansal üretimin en yüksek iki girdi kalemi olan hayvan yemi ve gübre fiyatlarında Tarım Kredi Kooperatifleri satış merkezlerinde indirime gidildi. 2021 yılı boyunca aylık, hatta haftalık değişen gübre fiyatları ile hammaddesi yüzde 80’e yakın ithal olan yemde piyasa hızla yukarı çıkmıştı.

2022’de artış ivmesi yavaşlasa da tonu 9 bin lira seviyesinde bulunan üre gübresine ulaşmak üretici açısından oldukça zorlayıcı hale gelmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün katıldığı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla, karma hayvan yeminin yüzde 12 indirimle satış yapılacağını açıkladı. Erdoğan, üre/çay gübresi; can, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30 indirime gidildiğini duyurdu.

Süt ve yem paritesi

Gübre fiyatı indiriminin özellikle buğday ve arpa alanlarında üretim yapan üreticiler ve baharlık ekimi yapılacak mısır, ayçiçeği, şeker pancarı gibi alanlardaki ekimi rahatlatması bekleniyor. Hayvan yemi tarafında ise özellikle süt üreticileri indirimi oldukça olumlu karşılıyor. Bir süredir süt üreticileri, artan girdi maliyetleri nedeniyle üretimden çekiliyor ve hayvanlarını kesime gönderiyordu.

Dünyada 1 litre süt karşılığı alınması gereken 1.3 kilo yem dengesini ifade eden parite 1 kilonun altını görmüştü. Bu indirim sayesinde paritenin yeniden dengeye oturacağı ifade edildi. Tarım Kredi'nin uyguladığı bu indirime tüm piyasanın da eşlik etmesi bekleniyor.

‘Verimi artıracak’

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, indirimin zamanlama olarak da doğru olduğuna dikkat çekerken, “Üre, amonyum sülfat, can gibi gübrelerin buğday ve arpa alanlarında uygulama zamanı. Mart ve nisanda da devam edecek. Bu yıl yağışlı sezon güzel gidiyor; bu yağışlı sezonu verime dönüştürmek için uygun bir indirim oldu. Diğer yandan baharlık ekilecek mısır, ayçiçeği, şeker pancarı gibi ürünlerin ekiminde de uygun zaman” dedi.

Kesin çözüm, yerli üretim

Hayvancılık ve süt üretiminde en büyük maliyet kaleminin yüksek yem fiyatları olduğunu belirten Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, mevcut durumda süt üreticilerinin 1 litre süt karşılığında 1.1 kilogram yem alabildiğini, bu oranın düşük olduğunu vurguladı. Eskiyörük, “1 litre süt ile en az 1.3 kg kesif yem alabilmemiz lazım. Şu andaki 1.1 seviyesi üreticiyi zor durumda bırakıyor, inekler kesiliyor. Süt üreticisi için tek çare yem fiyatlarının düşürülmesidir” dedi.

‘Maliyet düşerse üretim artar’

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yapılan indirimlerin üretimin artırılması yönünde olumlu yansımaları olacağını ifade etti. Çelik, “Son zamanlarda gerek gübrede gerekse karma hayvan yemlerinde büyük oranlarda zamlar yapılmış, bu da çiftçilerimizi zorlu bir sürece sürüklemişti. Bu indirimler büyük faydalar sağlayacak ” dedi.

‘Özel sektör de indirmeli’

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, “Yapılan indirimler üreticiye nefes aldıracaktır ancak devamını bekliyoruz. Tarım Kredi, çiftçinin tüm ihtiyacını karşılayamaz. Buna özel sektörün de katılmasını bekliyoruz” dedi. Muğla Ula Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kavasoğlu da, “Üre gübresinde torba başı şu anda 150-200 lira indirim oldu. Diğer gübrelerde düşüş 120 lirayı buldu” diye konuştu. (Duygu Erdoğan-Milliyet)