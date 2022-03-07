Benzin ve motorine zam geldi, EPGİS resmen duyurdu! Son dakika akaryakıt açıklaması...
Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması. EPGİS resmen duyurdu. Benzin ve motorine zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın açıklamasına göre benzinin litre satış fiyatında 57 kuruş, motorinde 1 lira 44 kuruş artış oldu.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 57 kuruş, motorinin litresine de 1 lira 44 kuruş zam yapıldı.
Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 18,67 liradan 19,24 liraya, Ankara'da 18,77 liradan 19,34 liraya, İzmir'de ise 18,79 liradan 19,36 liraya yükselecek.
Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 19,75 liradan 21,19 liraya, Ankara'da 19,85 liradan 21,29 liraya ve İzmir'de 19,85 liradan 21,29 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) March 7, 2022
08/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 0,57
Motorinde 1,44 TL/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.