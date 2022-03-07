°
Şehir seçiniz
    BİST2.0010.51EURO15.660.56USD14.371.12ALTIN914.531.70
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiBenzin ve motorine zam geldi, EPGİS resmen duyurdu! Son dakika akaryakıt açıklaması...
    HaberlerEkonomi Haberleri Benzin ve motorine zam geldi, EPGİS resmen duyurdu! Son dakika akaryakıt açıklaması...
    ABONE OL

    Benzin ve motorine zam geldi, EPGİS resmen duyurdu! Son dakika akaryakıt açıklaması...

    Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması. EPGİS resmen duyurdu. Benzin ve motorine zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın açıklamasına göre benzinin litre satış fiyatında 57 kuruş, motorinde 1 lira 44 kuruş artış oldu.

    07.03.2022 - 17:20 |
    Benzin ve motorine zam geldi, EPGİS resmen duyurdu! Son dakika akaryakıt açıklaması...

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 57 kuruş, motorinin litresine de 1 lira 44 kuruş zam yapıldı.

    Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 18,67 liradan 19,24 liraya, Ankara'da 18,77 liradan 19,34 liraya, İzmir'de ise 18,79 liradan 19,36 liraya yükselecek.

    Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 19,75 liradan 21,19 liraya, Ankara'da 19,85 liradan 21,29 liraya ve İzmir'de 19,85 liradan 21,29 liraya yükselecek.

    Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

    Araba almak isteyen milyonları kapsıyor! Araba fiyatlarında indirim! Oran belli oldu! İkinci el araba...
    İlgili Haber
    Araba almak isteyen milyonları kapsıyor! Araba fiyatlarında indirim! Oran belli oldu! İkinci el araba...
    Avrupa’da doğalgaz fiyatlarında rekor
    İlgili Haber
    Avrupa’da doğalgaz fiyatlarında rekor
    Yapı Kredi resmen duyurdu! Bankada hesabı olan tüm müşterileri kapsıyor, ilk kez...
    İlgili Haber
    Yapı Kredi resmen duyurdu! Bankada hesabı olan tüm müşterileri kapsıyor, ilk kez...
    Son dakika EPDK kararı! Elektrik fiyatları...
    İlgili Haber
    Son dakika EPDK kararı! Elektrik fiyatları...
    Faizsiz 100 bin TL! 2 yıl geri ödemesiz, başvurular e-Devlet'ten alınıyor, son gün...
    İlgili Haber
    Faizsiz 100 bin TL! 2 yıl geri ödemesiz, başvurular e-Devlet'ten alınıyor, son gün...

    GÜNCEL HABERLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MYK toplantısı sona erdi!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MYK toplantısı sona erdi!

    Savcı, Muharrem İnce’nin 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 8 ay hapsini istedi

    Savcı, Muharrem İnce’nin 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 8 ay hapsini istedi

    Ahmet Davutoğlu: Çiftçi kadınlarımıza emeklilik maaşı bağlayacağız

    Ahmet Davutoğlu: Çiftçi kadınlarımıza emeklilik maaşı bağlayacağız

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Harkov’da esir alınan Rus pilot: Bana verilen emri yerine getirdim

    Harkov’da esir alınan Rus pilot: Bana verilen emri yerine getirdim

    Sıradaki Haber
    Bekçi alımı 2022 başvuru şartları ve formu merak ediliyor! Bekçi alımı 2022 başvuru ne zaman, nasıl yapılır, e devlet üzerinden mi yapılacak?

    Bekçi alımı 2022 başvuru şartları ve formu merak ediliyor! Bekçi alımı 2022 başvuru ne zaman, nasıl yapılır, e devlet üzerinden mi yapılacak?

    Sıradaki Haber
    Benzin ve motorine zam geldi, EPGİS resmen duyurdu! Son dakika akaryakıt açıklaması...

    Benzin ve motorine zam geldi, EPGİS resmen duyurdu! Son dakika akaryakıt açıklaması...

    Sıradaki Haber
    8 Mart Dünya Kadınlar günü mesajları ve 2022 sözleri! Sevgiliye, anneye, arkadaşa, ablaya, eşe ve öğretmene kısa uzun anlamlı resimli Dünya Kadınlar Günü sözleri!

    8 Mart Dünya Kadınlar günü mesajları ve 2022 sözleri! Sevgiliye, anneye, arkadaşa, ablaya, eşe ve öğretmene kısa uzun anlamlı resimli Dünya Kadınlar Günü sözleri!

    Sıradaki Haber