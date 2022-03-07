Araba almak isteyen milyonları kapsıyor! Araba fiyatlarında indirim! Oran belli oldu! İkinci el araba...

Otomobiller için merakla beklenen ÖTV matrah güncellemesi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Matrah güncellemesiyle birlikte ikinci el araçların fiyatlarında da düşüş meydana geldi. Peki hangi marka model en çok ilan verildi? İşte detaylar...

10 YAŞ VE ÜSTÜ ARAÇLARI PAYINDA ARTIŞ

Rapora göre, yayından kaldırılan ilanlarda, 10 yaş ve üstü araçların payında artış gözlemlendi. Ayın en çok ilan verilen kategorisi otomobil oldu. Otomobili, minivan & panelvan, arazi/ SUV & Pick-up, ticari araçlar ve motosiklet takip etti.

İŞTE EN ÇOK İLAN VERİLEN ARAÇLAR

Otomobil satış oranında ise ocak ayına göre bir miktar artış gözlemlendi. Marka-model sıralamasında ilk sırayı Renault Clio aldı. Ardından Volkswagen Passat, Renault Megane, Opel Astra sıralandı. Toyota Corolla ise 5'inci sıradan listeye girdi. En çok ilanı verilen arazi/ SUV-Pick-up markası değişmedi ve yine Nissan oldu.

Sahibindex vasıta raporuna göre, şubat ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve 2016 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı. Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 32,7'si 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 13,9'u ise 100 bin 1-150 bin TL aralığında satışa sunuldu.

Şubat ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken marka sıralamasında ise liderlik Renault'nun oldu. Sıralama Volkswagen, BMW, Mercedes Benz ve Fiat şeklinde devam etti.

Araçlar en çok saat 22.00-23.00 aralığında incelendi. İlanlara ortalama bakılma süresi ise 9 dakika 36 saniye oldu.

İkinci el araç satışlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç şu ifadeleri kullandı:

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ OLDU

"İkinci el otomobil satışları geçtiğimiz dönemlere göre biraz durgun. Sıfır araçların da bin motor ile bin 500 motor arasındaki araçlarda matrah ayarlaması yapılmıştı. Bununla beraber fiyatlarda yüzde 10 gerileme oldu.

Bu gerileme ile beraber ikinci elde de fiyatlarda yüzde 10-15 arası düşüş oldu. Buna rağmen noterlerden aldığımız verilere göre işlerde yüzde 80 düşme vardır. Genelde bin motor ile bin 600 motor arasındaki araçlar satılıyor." (Milliyet)