Yapı Kredi resmen duyurdu! Bankada hesabı olan tüm müşterileri kapsıyor, ilk kez...

Yapı Kredi harekete geçti. Tüm müşterileri ilgilendiriyor. İlk kez devreye alınan uygulama müşterilere duyuruldu. Özellikle pandemi ile birlikte dijital bankacılığın önemi daha da arttı. Artık tüketiciler bankaya gitmeden de birçok işlemi yapabiliyor. Para transferinden hesap açmaya, kredi başvurusundan fatura ödemesine kadar neredeyse tüm bankacılık işlemleri dijital kanallar üzerinden yapılabiliyor.

Yakp Kredi ise e-dekot dönemini başlattı. Artık tüm kağıt dekontlar elektronik ortama taşınacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökhan Özdinç, “Gelir İdaresi Başkanlığı ile hayata geçirdiğimiz e-dekont projesiyle fiziki basma ve dekontu saklama gibi uğraşların önüne geçiyoruz. Şubelerde kâğıt israfına engel olurken, dekont basım ve teslimi gibi operasyonları azaltacağız. Aynı zamanda bu yenilikle müşterilerimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Yapı Kredi web sayfası üzerinden e-faturadakine benzer şekilde dekontlarının geçerliliklerini de sorgulayabilecekler” diye konuştu.



Süreç ve Program Yönetimi Grup Direktörü Erkut Baloğlu ise çalışmalarında çevre dostu çözümlere öncelik verdiklerini belirterek; “Yürütmekte olduğumuz dijitalleşme programının etkisiyle bugüne kadar yaklaşık 3.400 tona tekabül eden 678 milyon adet kâğıt tasarrufu sağladık. Dekontların dijitale taşınması ile birlikte hem müşterilerimize büyük konfor sağlayacak hem de yılda 20 milyon adet kağıt tasarrufu daha sağlayacağız” dedi.