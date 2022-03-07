Avrupaâ€™da doÄŸalgaz fiyatlarÄ±nda rekor

Rusyaâ€™nÄ±n Ukrayna topraklarÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± devam ederken, birÃ§ok Ã¼lkenin de Rusyaâ€™ya karÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± devam ediyor. Avrupa Ã¼lkelerinin uyguladÄ±klarÄ± yaptÄ±rÄ±mlara Rusya tarafÄ±ndan da misilleme yaptÄ±rÄ±mlar geliyor. Rus petrolÃ¼ne ambargo uygulanmasÄ± planÄ±nÄ±n gÃ¼ndeme gelmesiyle petrol fiyatlarÄ± 2008'den bu yana en yÃ¼ksek seviyesine Ã§Ä±ktÄ±. Avrupaâ€™da doÄŸalgaza yapÄ±lan yÃ¼zde 60 zammÄ±n ardÄ±ndan ise doÄŸalgazÄ±n megavatsaat fiyatÄ± 148â€˜den 345 euro'ya yÃ¼kseldi. YapÄ±lan zammÄ±n ardÄ±ndan doÄŸal gazÄ±n yÃ¼zde 40â€™Ä±nÄ± Rusyaâ€™dan karÅŸÄ±layan 20 Avrupa Ã¼lkesi, Åžubat ayÄ±nda Rusyaâ€™ya 5,6 milyar doÄŸalgaz iÃ§in Ã¶deme yaparken, Mart ayÄ±nda 18 milyar Ã¶deme yapacak.

Enerji piyasalarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n tÃ¼m sektÃ¶rlere yansÄ±masÄ± bekleniyor.