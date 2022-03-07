Son dakika EPDK kararı! Elektrik fiyatları...

Elektrikte EDPK’ya tavan fiyat verilme yetkisi verilecek. Ani fiyat artışı önlenecek. Yeni düzenleme ile EPDK, EPİAŞ tarafından işletilen enerji borsası olarak bilinen piyasa takas fiyatındaki elektrik alım fiyatlarına müdahalede bulunabilecek.

MÜDAHALE'DE BULUNMA YETKİSİ VERİYOR

Enerji yönetimi Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan enerji fiyatlarına çözüm olarak ‘olağanüstü dönemler olağanüstü müdahaleleri gerektirir’ anlayışıyla EPDK’ya elektrik alım fiyatlarına müdahalede bulunma yetkisi veriyor.

Düzenlemenin yakın zamanda Meclis’e gelmesi bekleniyor. Bu şekilde güneş, rüzgar, hidroelektrik, doğal gaz, ithal ve yerli kömür gibi elektrik üretimi yapılan ortamlarda üreticilere tavan fiyat uygulayacak olan EPDK ürün bazında piyasa takas fiyatı belirleme yetkisine sahip olacak.

Bu noktada enerji yönetimi bugüne kadar serbest piyasa anlayışında ödün vermezken, enerji krizinin toplum ve tabanı tehdit eder boyuta ulaşması elektrik üretiminde müdahaleyi zorunlu kıldı yorumu yapıldı.

TAVAN FİYAT UYGULANACAK

Düzenleme kapsamında Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi tarafından işletilen borsadaki enerji fiyatlarının maliyet bazlı fiyatlandırılmasına ilişkin EDPK’ya yetki verilecek. Bu şekilde örneğin tüm dünyada artan doğal gaz maliyetleri sebebiyle elektrik üretim maliyetleri düşen ve talebin arttığı İtalya’da yerli kömür, güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal gibi elektrik üretilen alanlara tavan fiyat uygulanacak.

6 AY İLE SINIRLANDIRILACAK

EPDK elektrik üreticilerinin maliyetlerine bakarak ürün fiyatlarını dengelemek maksadıyla üreticilere borsada şu fiyattan daha fazlaya ürettiğin elektriği satamazsın denilecek. Bu yetkinin EPDK’ya 6 ay sınırlı olarak verilmesi planlanıyor.