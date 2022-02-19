Bakan Bilgin'den 'Migros' açıklaması! İşçilerin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlatıldı

Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız."