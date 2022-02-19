Bakan Bilgin'den 'Migros' açıklaması! İşçilerin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlatıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
19.02.2022 - 13:46 |
Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız."
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