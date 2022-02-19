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    EkonomiBakan Bilgin'den 'Migros' açıklaması! İşçilerin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlatıldı
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Bilgin'den 'Migros' açıklaması! İşçilerin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlatıldı
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    Bakan Bilgin'den 'Migros' açıklaması! İşçilerin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlatıldı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    19.02.2022 - 13:46 |
    Bakan Bilgin'den 'Migros' açıklaması! İşçilerin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlatıldı

    Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız."

    Bakan Bilginden Migros açıklaması İşçilerin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlatıldı

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