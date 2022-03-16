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    EkonomiAyçiçek yağı fiyatlarını düşürecek gelişme! Tam 6 bin 99 ton...
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    Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek gelişme! Tam 6 bin 99 ton...

    Ayçiçek yağı fiyatlarının artmasının ardından ve stok haberleri sonrası kritik gelişme! Rusya’nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta çıkış yapan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli gemi bu sabah Mersin'e ulaştı. Gemideki tonlarca ayçiçek yağı, 5 mil açıktaki özel bir firmaya ait platformdan firmanın depolarına aktarılmaya başlandı.

    16.03.2022 - 13:38 | | İHA
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    Tonlarca ayçiçek yağını taşıyan yük gemisi, Rusya’nın Yisk Limanı’ndan çarşamba günü hareket etti. Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli yük gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonunda geçiş yaptı.

    6 BİN 99 TON AYÇİÇEK YAĞI TAŞIYOR

    Marmara Denizi’nde yol alarak Çanakkale Boğazı’ndan da geçiş yapan gemi, 7 günlük yolculuğunun ardından Mersin'e ulaştı. Mersin'in 5 mil açığında özel bir firmaya ait platforma yanaşan gemi, 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yükünü, firmanın depolarına aktarmaya başladı.

    Tonlarca ayçiçek yağının buradan önce firmaya ait Serbest Bölge'deki depolarına aktarılacağı, oradan da yine özel şirketin fabrikasında işlendikten sonra piyasaya sürüleceği öğrenildi.

    Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek gelişme Tam 6 bin 99 ton...

    Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok" demiş, stokçulara karşı da gerekenin yapılacağını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yağları depoluyorlar, utanmadan sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar. Raflarda ayçiçek yağı yok diyerek kampanyayı yürütüyorlar. Nerede böyle bir stokçu varsa gereğini yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

    Ardından alınan kararla 4 ilde bulunan 7 ilçede yağlık ayçiçeği ekimi Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenecek ürünler listesine dahil edilmişti.

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