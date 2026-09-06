Feribot kazasında yeni gelişme! Can kaybı 14’e yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Üstel, “Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir kayıp insanımızın daha naaşına ulaşılmıştır. Ulaşılan naaşın erkek ve yaklaşık 55-60 yaşlarında olduğu belirlenmiş, kimlik tespit çalışmalarına başlanmıştır. Böylelikle kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 14’e yükselmiş, kayıp insanlarımızın sayısı 14’e düşmüştür. Kayıp insanlarımıza ulaşmak amacıyla arama çalışmalarımız 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

KKTC’deki arama kurtarma faaliyetleri, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemiler ve su altı robotları destekli olarak yaklaşık 550 metre derinlikte devam ediyor.