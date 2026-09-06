Erzurum-Artvin Karayolunda sel! Dereler taştı, bir araç mahsur kaldı

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Edinilen bilgilere göre, Erzurum'un kuzey ilçelerinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı sel felaketine yol açtı. Uzundere ilçesi yakınlarında bulunan derelerin taşması sonucu, Erzurum ile Artvin’i birbirine bağlayan ana güzergah yoğun sel suları altında kaldı. Yolun çift yönlü olarak ulaşıma kapanması nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Selin ortasında can pazarı

Taşkın anında karayolu üzerinde seyir halinde olan ve sel sularının içinden geçmeye çalışan bir sürücü, debisi yükselen akıntıda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla kaldığı yerden çıkmak için yoğun çaba sarf eden araç, suyun şiddetini artırması üzerine daha fazla ilerleyemedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve Karayolları ekibi sevk edildi.

Ekipler, sel sularında mahsur kalan sürücü ve aracı kurtarmak için iş makinelerinin de desteğiyle bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Trafik ekipleri ise yeni bir olumsuzluk yaşanmaması adına sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

Bölgede taşkına müdahale ve yol açma çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor.