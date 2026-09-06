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Serhat Kılıç'ın son görüntüsü ortaya çıktı!

06.09.2026 - 20:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Serhat Kılıç'ın son görüntüsü ortaya çıktı!

Kağıthane'deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın son görüntüsü ortaya çıktı. Yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, evine gelen Kılıç'ın, duvara yaslanarak asansör beklediği, asansörün gelmemesi üzerine ise merdivenlere yöneldiği görüldü.

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Oyuncu Serhat Kılıç'tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Kılıç’ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca hayatından endişe ettiği Kılıç’ın evine, kendisinde bulunan anahtarla girdi. Özlem E., Kılıç’ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu.

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Kılıç’ın nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark eden Özlem E., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin uzun süren incelemelerinin ardından Kılıç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, evine gelen Kılıç'ın, duvara yaslanarak asansör beklediği, asansörün gelmemesi üzerine ise merdivenlere yöneldiği görüldü.

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