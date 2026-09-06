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GündemEyüpsultan TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarpıp devrildi
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Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarpıp devrildi

06.09.2026 - 17:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL,(DHA)

Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarpıp devrildi

İstanbul Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önündeki araca çarptı ardından bariyere vurarak devrildi. Dehşet anları ise kazaya karışan aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil önce önündeki otomobile, ardından bariyere çarparak devrildi. Kaza, araç içi kamerasına yansıdı.

 Eyüpsultan TEM Otoyolunda korkunç kaza: Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarpıp devrildi

Kaza, saat 10.40 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu 5'inci Levent mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine araç önce önündeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil daha sonra yol kenarındaki bariyere çarparak devrildi. Kaza anı, otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin önündeki araca çarpması ve ardından bariyere vurarak devrildiği görüldü.

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