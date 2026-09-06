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GündemKPSS 2026 soruları açıklandı mı? 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu soru ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? KPSS cevap anahtarı belli oldu mu? KPSS 2026 soruları belli oldu mu? KPSS Lisans 2026 cevaplar! KPSS lisans soruları! KPSS soruları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans soruları 2026! KPSS soru kitapçığı
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KPSS 2026 soruları açıklandı mı? 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu soru ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? KPSS cevap anahtarı belli oldu mu? KPSS 2026 soruları belli oldu mu? KPSS Lisans 2026 cevaplar! KPSS lisans soruları! KPSS soruları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans soruları 2026! KPSS soru kitapçığı

06.09.2026 - 16:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Milyonlarca memur adayının büyük bir heyecanla beklediği 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun tamamlanmasıyla birlikte soru ve cevap anahtarı erişime açıldı. Sınava giren adaylar konuyla ilgili birçok detayı merak ediyor. KPSS 2026 soruları açıklandı mı? KPSS cevap anahtarı belli oldu mu? KPSS 2026 soruları belli oldu mu? KPSS Lisans 2026 cevaplar! KPSS lisans soruları! KPSS soruları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans soruları 2026! KPSS soru kitapçığı. İşte yanıtı...

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1KPSS 2026 soruları açıklandı mı? 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu soru ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? KPSS cevap anahtarı belli oldu mu? KPSS 2026 soruları belli oldu mu? KPSS Lisans 2026 cevaplar! KPSS lisans soruları! KPSS soruları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans soruları 2026! KPSS soru kitapçığı

2026 KPSS lisans sınavı soru ve cevap anahtarı, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında erişime açıldı. KPSS lisans sınavına katılım sağlayan adaylar bugünden itibaren sınav sorularını ve cevaplarını kontrol edebilecek. KPSS 2026 soruları açıklandı mı? 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu soru ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? KPSS cevap anahtarı belli oldu mu? KPSS 2026 soruları belli oldu mu? KPSS Lisans 2026 cevaplar! KPSS lisans soruları! KPSS soruları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans soruları 2026! KPSS soru kitapçığı. İşte detaylar...

2KPSS 2026 soruları açıklandı mı? 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu soru ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? KPSS cevap anahtarı belli oldu mu? KPSS 2026 soruları belli oldu mu? KPSS Lisans 2026 cevaplar! KPSS lisans soruları! KPSS soruları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans soruları 2026! KPSS soru kitapçığı

KPSS LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

6 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’u ÖSYM tarafından erişime açıldı.

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KPSS LİSANS SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 6 Eylül 2026 tarihinde saat 13.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 16 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

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İŞTE 2026-KPSS LİSANS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR OTURUMU SORU VE CEVAP ANAHTARI