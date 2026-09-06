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2026 KPSS lisans sınavı soru ve cevap anahtarı, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında erişime açıldı. KPSS lisans sınavına katılım sağlayan adaylar bugünden itibaren sınav sorularını ve cevaplarını kontrol edebilecek. KPSS 2026 soruları açıklandı mı? 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu soru ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? KPSS cevap anahtarı belli oldu mu? KPSS 2026 soruları belli oldu mu? KPSS Lisans 2026 cevaplar! KPSS lisans soruları! KPSS soruları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans soruları 2026! KPSS soru kitapçığı. İşte detaylar...