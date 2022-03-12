Arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Kritik uyarı geldi! En az 5 bin lira...

İstanbul'da son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sayısız trafik kazasını da beraberinde getirdi. Karda hasar gören aracın zararının kasko tarafından karşılanıp karşılanmayacağı ise pek çok vatandaş tarafından en fazla araştırılan konuların başında geliyor. Tamirciler, "Sürücüler kazalı araçlarını pazartesiden itibaren getirmeye başlarlar" derken, sigortacılar ve hukukçular ise önemli uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı. Şiddetli kar yağışı nedeniyle sürücüler buzlu yollarda araç kullanmakta zorluklar yaşarken, kış lastiği gibi bazı temel tedbirlerin alınmaması da kazaları beraberinde getiriyor. Uzmanlar, kış lastiği veya zincir olmadan yola çıkılmamasını öneriyorlar. Bu tedbirleri almadan yola çıkmak ise hem can güvenliği hem de maddi açıdan büyük sıkıntılar doğurabiliyor.

Özellikle maddi hasarlı kazaların ardından akıllara gelen ilk soru, sigortanın hasarı karşılayıp karşılamayacağı oluyor. Kaporta ustası Tamer Ekinci, sürücülerin araçlarını karlı hava koşullarına uygun hale getirmeden trafiğe çıkmaları durumunda kaza riskinin çok yüksek olduğunu ve sürücülerin bu konuda dikkatli ve bilinçli davranması gerektiğini vurguladı. Ekinci, "Bu artık bilindik bir durum. Karlı havalarda aracınız mevsim koşullarına uygun şekilde olmadığında yolda kalma ihtimaliniz, kaza yapma ihtimaliniz çok yüksek. Bu konuda otobüs ve kamyon sürücüleri başta olmak üzere herkesin dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu. Sürücülerin eskiye oranla daha bilinçli davrandığını belirten Ekinci, karlı havaların ardından oto tamircilerde oluşan yoğunluğun da eskiye nazaran daha az olduğunu aktardı. Tamer Ekinci, “İnsanlar artık eskiye oranla daha bilinçli hareket ediyorlar ve bu sebeple kazalar eskiye kıyasla düşük ama elbette sıfırlanmış değil. Karlı havalarda oto tamirciler hâlâ normal havalara oranla daha yoğun” dedi.

'EN AZ 5 BİN TL MALİYETİ VAR'

Oto tamircilere parça değişimi veya hasar onarımı için gelecek bir aracın bugün oluşturacağı maliyetin en az 5 bin TL olduğunu belirten Ekinci, “Hasarın oluşturduğu maliyet çok değişken. Aracınızın markası, modeli, hasar durumu maliyet konusunda belirleyici oluyor. Ancak bugün tamponu hasar görmüş bir aracın sürücüsüne maliyeti en iyi ihtimalle 5 bin TL’nin altında olmaz. Araçların karlı havalarda aldığı hasarlar çok değişken. Kaza yapan araçlar yoğunlukla önden, arkadan ve yandan hasarlı şekilde geliyor. Hasar durumuna göre tamir maliyeti değişkenlik gösteriyor" ifadelerini kullandı. Maliyet ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar sonucunda yedek parça konusunda sıkıntılar meydana geliyor. “Bu durum öncelikle kasko şirketleriyle alakalı bir durum" diyen Tamer Ekinci, "Şu an için maliyet ve tedarik zincirinin bozulması sebebiyle yedek parça stoklarında sıkıntılar yaşanıyor. Marka ve modele göre değişim göstermekle birlikte bugün servise parça değişimi için giren bir aracın sürücüsüne hazır şekilde teslim edilmesi 1 ayı bulabiliyor" detayını paylaştı.

'KAZALI ARAÇLAR KAR KALKTIKTAN SONRA GELİYOR'

Kaporta ustası Cengiz Gürelli ise karlı havaların ardından oto tamircilerde normal günlere oranla yüzde 30 ila 40 arasında daha fazla yoğunluk olduğunu belirtti. Gürelli, “Yollarda şu an mevsim koşulları sebebiyle kaza yapmış araçları görmek mümkün. Oto tamircilerde oluşan yoğunluk hava normale döndüğünde artış gösterecektir. Sürücüler kazalı araçlarını pazartesiden itibaren getirmeye başlarlar" şeklinde konuştu. Buzlanma sebebiyle önlem almayan sürücülerin sadece kendilerini değil, tüm trafiği riske attığını belirten Cengiz Gürelli, “Karlı havalarda kayan araçlar önden, arkadan ve yandan hasar alıyorlar. Servislere yoğunlukla bu şekilde hasar almış araçlar geliyor. Hasarlı araçların şu onarım süreci ortalama bir ayı bulabiliyor" dedi. Cengiz Gürelli, sürücülerin kış lastiği başta olmak üzere sürücülerin mevsim koşullarına karşı önlem alması gerektiğini söyledi.

'HASARSIZLIK DEVAM EDERKEN KARŞILAYABİLİR'

Bu tür durumlarda vatandaşların cevabını en merak ettiği sorulardan biri de "Kar nedeniyle oluşan hasarı sigorta karşılar mı?" oluyor. Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkan Vekili Mustafa Yaşar Erdoğan karlı ve buzlu yollarda aracın kayarak başka bir araca çarpması, başka bir aracın kendi aracınıza çarpması, araç olmaksızın bariyer, duvar ve kaldırım gibi sabit bir cisme çarpılması, kar veya buz kütlelerinin aracın üzerine düşmesi, aracın yoldan çıkması gibi durumlar sonucu meydana gelen hasarların farklı hallerde sigorta poliçesi kapsamında yer aldığını söyledi. Başka bir aracın kayarak kendi aracınıza çarpması halinde, çarpan aracın trafik sigortasının teminat limitleri içerisinde kendi aracınızın hasarının karşılandığını aktaran Erdoğan, “Çarpan aracın kar küreme aracı, tuzlama aracı, kurtarma aracı gibi olması halinde de aynı durum geçerlidir. Aracınızın kasko poliçesi mevcut ise hasarınızı poliçenizdeki hasarsızlık indirimi devam ederek kendi kaskonuzdan da karşılayabilirsiniz. Bu iki yoldan birini tercih etmeniz önemli olup, aynı anda her iki poliçeden de mükerrer talepte bulunmanız mümkün değil. Fakat her iki durum için de taraflar arasında uzlaşma tutanağı ya da polis veya jandarma tarafından kaza tutanağı tanzim edilmiş olması gerekiyor” dedi.

Aracınızın kayması sebebiyle başka bir veya birden fazla araca çarpmanız halinde, taraflar arasında uzlaşma tutanağının ya da polis veya jandarma tarafından kaza tutanağı tanzim edilmiş olması ön şartıyla kendi trafik sigortanızın, karşı aracın/araçların hasarını teminat limitleri dahilinde karşılandığını aktaran Erdoğan, "Ancak kendi aracınızın hasarını, diğer aracın/araçların trafik sigortası karşılamamakta olup mevcut ise kasko sigortanızın yapıldığı sigorta şirketine müracaat edebilirsiniz. Bu durumda kaskonuzdaki hasarsızlık indirimi etkilenecektir. Kasko sigortanızın da mevcut olmaması halinde aracınızdaki hasarı kendiniz karşılamak durumunda olacaksınız" şeklinde bilgi verdi.

SABİT BİR CİSME VEYA YAYAYA ÇARPARSANIZ...

Kendi aracınızın kayması sebebiyle başka bir araca değil de sabit bir cisme veya yayaya çarpmanız halinde, polis veya jandarma tarafından kaza tutanağı tanzim edilmiş olması ön şartıyla kendi trafik sigortanızın, çarpmış olduğu kamuya ait veya özel mülkiyette olan bariyer, tabela, duvar gibi cisimde meydana gelen hasarı teminat limitleri içerisinde karşıladığını dile getiren Erdoğan, “Yayaya çarparak yaralanması, sakat kalması veya ölümüne sebebiyet vermeniz halinde de trafik sigortanız teminat limitleri içerisinde söz konusu zararları karşılıyor. Bu durumda kendi aracınızın hasarını mevcut ise kasko sigortanızdan talep edebiliyorsunuz, kasko sigortanız mevcut değilse maalesef ki kendi aracınızın hasarını kendiniz karşılamak durumundasınız” diye konuştu.

ÇATIDAN ARACA DÜŞEN KAR KÜTLESİ TAZMİN EDİLİYOR

Aracınızın kayması sebebiyle çarpışma olmaksızın yoldan çıkması veya devrilmesi sonucunda hasar görmesi halinde, kasko sigortanız var ise poliçeniz ile birlikte verilen asistan hizmeti çerçevesinde aracınız çekme ve kurtarma hizmetlerinden yararlanılarak bulunduğu yere en yakın onarım servisine götürülüyor. Erdoğan, aracınızda meydana gelen hasarın kendi kasko sigortanızdan karşılanacağını fakat mevcut ise hasarsızlık indiriminden etkileneceğini sözlerine ekledi. Araç olmaksızın çatıdan düşen kar kütlelerinin, kopan buz parçalarının veya üzerindeki karın ağırlığı sebebiyle devrilen ağaç veya kırılan dalların aracınıza zarar vermesi halinde de kaskonuz varsa yazılı beyanınızla sigorta şirketinden hasarın tazmin edilmesini talep edebilirsiniz. Erdoğan, fakat bu durumda da maalesef ki hasarsızlık indiriminizin yine olumsuz etkileneceğine dikkat çekti.

Otopark çatısının kar ağırlığıyla çökmesi durumunda aracınızda hasar meydana gelmesi halinde, aracınızda hasar oluştuysa kasko sigortanız karşılıyor. Kaskonuz yoksa bu durumda hasarınızı sorumlularından talep edebilirsiniz, sorumlu yoksa kendiniz karşılamak durumunda kalıyorsunuz. Erdoğan, “Aracınızı alacağınız belgeyle üzeri kapalı bir otoparka ücreti karşılığında bırakmış olmanız durumunda ise yine hasarınız kaskonuz tarafından ödenecek, hasarsızlık indiriminiz devam edecektir. Kasko sigortanız mevcut değilse bu durumda aracınızın hasarını otopark işletmesinden veya işletmenin varsa 3. şahıs mali sorumluluk sigortasında talep edebilirsiniz" dedi. Erdoğan, sürücüleri, kaza/hasar olmaksızın aracın kaygan zemin şartları sebebiyle ilerleyememesi ve yolda kalması durumunda, kasko sigortanız var ise poliçenizdeki teminatlarla birlikte verilen asistan hizmeti içerisinde yer alan çekme ve kurtarma hizmetlerinden yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirdi.

KENDİ VERDİĞİNİZ ZARAR SİGORTA KAPSAMINDA DEĞİL

Kar yağışı nedeniyle araçların kayarak başka araçlara çarpması durumunda trafik sigortasının karşı tarafa zararını karşıladı bilgisini veren Boutique Sigorta Aracılık Hizmetleri'nden Büşra Mankan, “50 bin TL’ye kadar olan maddi zarar trafik sigortası tarafından karşılanır. Yine aynı şekilde bir başka aracın buzlanma nedeniyle kayarak kendi aracımıza çarpması durumunda da aracımız, 50 bin TL’ye kadar karşı tarafın trafik sigortasıyla teminat altındadır. Kalan limitler kaskonuz var ise devreye girer” dedi. Sürücülerin zorunlu olmadıkça kar yağışında araçlarını trafiğe çıkarmamaları konusunda uyaran Büşra Mankan, çünkü sürücülerin kar yağışında kaza yapması ya da aracını çarpması durumunda trafik sigortasının zararı karşılamayacağı bilgisini paylaştı.

Avukat Uğur Güney de araç değer kaybını tahsil etmek için yapılması gerekenleri anlattı ve vatandaşları bu konuda uyardı. Güney, “Ülkemizde trafik kazaları maalesef çok sık yaşanıyor. Kış mevsiminde bu oran mevsim koşulları ve dikkatsizlik sonucunda artabiliyor. Bu trafik kazaları sonucunda ise tazminat alacağı doğuyor fakat vatandaşların hakkı olan tazminatlar, kötü niyetli şahıslar ve şirketler tarafından istismar edilebiliyor. Bu konuda dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu. Uğur Güney “Araç değer kaybı, kazaya karışan ve hasar alıp onarım gören araçların ikinci el piyasa değerlerinde meydana gelen maddi kayıptır. Kaza sonucu hasar gören araç en iyi şekilde tamir edilse bile, aracın kaza yapmasından önceki ikinci el piyasa rayiç değeri ile kazadan sonraki ikinci el piyasa rayiç değerinin arasındaki fark araç değer kaybını oluşturur. Böylece ikinci el değeri düşen araç daha düşük bir fiyata satılmak zorunda kalır. Bu aradaki fark için kazada kusurlu olan aracın sigorta şirketine başvuru yapılarak tazminat alınabilir” sözleriyle araç değer kaybının ne olduğunu özetledi.

Vatandaşların, yaşadığı kazaların ardından hasar danışmanlık adı altındaki şirketler tarafından sıklıkla rahatsız edildiğini belirten Güney, “Avukatlık kanununa göre avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sadece avukatlar tarafından verilebilir. Yasal olmayan bir şekilde iş yapan hasar danışmanlık şirketleri vatandaşlara büyük mağduriyetler yaşatıyor. Vatandaşların vekaletlerini aldıktan sonra boş sözleşme veya kanuna aykırı düzenlenmiş sözleşme imzalatılıyor ve iş sonunda tazminatın yüzde 70’lere varan kısmı masraf ve komisyon adı altında alınıyor. Hem kişisel verilerinizi hukuka aykırı ele geçiren hem ısrarla sizleri arayarak huzurunuzu ve hakkınız olan tazminatın büyük kısmını gasp eden bu şirketlere itibar etmeyin" dedi. (Betül Topaklı - Oğuzcan Atış-Milliyet)