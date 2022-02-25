°
Şehir seçiniz
    BİST1.9173.54EURO15.80-0.23USD14.100.57ALTIN864.871.12
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiAraba alacaklara kritik uyarı! Zam gelebilir! Araba piyasasına Rusya bombası
    HaberlerEkonomi Haberleri Araba alacaklara kritik uyarı! Zam gelebilir! Araba piyasasına Rusya bombası
    ABONE OL

    Araba alacaklara kritik uyarı! Zam gelebilir! Araba piyasasına Rusya bombası

    Araba alacak milyonlara kötü haber geldi! Araba fiyatlarına zam gelebilir. Aradabada yeni kriz yolda. Ukrayna'daki kriz tırmandıkça ABD, Avrupa ve Asya'daki otomobil üreticileri önemli hasarlar alabilir. Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Avrupa ülkelerine gaz yönünden bir kısıtlama gelirse onlarda üretimin sıkıntı olacağını düşünüyoruz. Avrupa’nın ekonomisinin etkilenmesi maliyetlerin de artmasına sebep olur." dedi.

    25.02.2022 - 10:57 |
    Araba alacaklara kritik uyarı! Zam gelebilir! Araba piyasasına Rusya bombası

    Tüm dünyanın diken üstünde seyrettiği Rusya-Ukrayna savaşı, otomotiv endüstrisini de endişelendirdi. Rusya, dünya çapında otomobil üretiminde kullanılan birçok önemli metalin dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri... Yaptırımlar yürürlükteyken otomobil üretimi yapan firmalar çalışmaya devam etmekte sorun yaşayabilir..

    EN BÜYÜK TEDARİKÇİ RUSYA!

    Başta petrol ve doğal gaz olmak üzere birçok hammadde kaynağına ev sahipliği yapan Rusya, otomotiv endüstrisi için kritik öneme sahip paladyum ve nikel gibi metallerin de dünyadaki en büyük tedarikçileri arasında bulunuyor.

    Tüm dünyanın diken üstünde seyrettiği Rusya-Ukrayna savaşı, otomotiv endüstrisini de endişelendirdi. Rusya, dünya çapında otomobil üretiminde kullanılan birçok önemli metalin dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri... Yaptırımlar yürürlükteyken otomobil üretimi yapan firmalar çalışmaya devam etmekte sorun yaşayabilir..

    EN BÜYÜK TEDARİKÇİ RUSYA!

    Başta petrol ve doğal gaz olmak üzere birçok hammadde kaynağına ev sahipliği yapan Rusya, otomotiv endüstrisi için kritik öneme sahip paladyum ve nikel gibi metallerin de dünyadaki en büyük tedarikçileri arasında bulunuyor.

    OTOMOBİL PİYASASINA RUS BOMBASI

    Öyle ki, Rusya, elektrikli otomobillerde kullanılan lityum-iyon pillerdeki nikelin dünyadaki üçüncü büyük tedarikçisi konumunda. Ayrıca, içten yanmalı motora sahip araçlarda yer alan katalitik konvertörlerdeki paladyumun yüzde 40'ını da tüm dünyaya Rusya sağlıyor. 2020’de dünyada 210 ton paladyum üretilirken, bunun 91 tonunu Rusya tek başına üstlenmiş durumda.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç yaşanan bu savaşın otomobil fiyatlarını artıracağını söylüyor. Başkan Aydın Erkoç milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    RUSYA- UKRAYNA KRİZİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNE NASIL YANSIYACAK?

    "Bildiğiniz gibi Türkiye’de yüzde 80 otomotiv yurt dışından ithal geliyor. Kurda bir yükselme olursa araç fiyatları da yükselir. Kurun yükselmesi araçlardan alınan ÖTV’nin yükselmesi anlamına geliyor. İster istemez aracın fiyatlarının yükselmesine neden olacaktır.

    "ÇİP KRİZİYLE İLGİLİ BİR SIKINTI OLMAZ"

    Çip kriziyle ilgili bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Rusya’dan Türkiye’ye gelen önemli bir markası yok. Lada markası da aşırı tüketilen bir marka değil. Ukrayna’nın zaten ürettiği bir otomobil yok.

    OTOMOTİV ÜRETİMİNDEN EN ÇOK HANGİ ÜLKELER ZARAR GÖRÜR?

    Avrupa ülkelerine gaz yönünden bir kısıtlama gelirse onlarda üretimin sıkıntı olacağını düşünürüz. Avrupa’nın ekonomisinin etkilenmesi maliyetlerin de artmasına sebep olur." (Milliyet)

    GÜNCEL HABERLER

    Rusya şimdi de ABD, Kanada ve Avrupa'ya savaş açıyor! Düğmeye bastı

    Rusya şimdi de ABD, Kanada ve Avrupa'ya savaş açıyor! Düğmeye bastı

    Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace telefonda görüştü

    Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace telefonda görüştü

    Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saldırı güçleri git gide zayıflıyor

    Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saldırı güçleri git gide zayıflıyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya şimdi de ABD, Kanada ve Avrupa'ya savaş açıyor! Düğmeye bastı

    Rusya şimdi de ABD, Kanada ve Avrupa'ya savaş açıyor! Düğmeye bastı

    Sıradaki Haber
    Yılan adası nerede? İşgal edilen Ukrayna Yılan Adası’nın (Serpent Adası) haritadaki konumu ve Türkiye’ye uzaklığı

    Yılan adası nerede? İşgal edilen Ukrayna Yılan Adası’nın (Serpent Adası) haritadaki konumu ve Türkiye’ye uzaklığı

    Sıradaki Haber
    Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saldırı güçleri git gide zayıflıyor

    Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saldırı güçleri git gide zayıflıyor

    Sıradaki Haber
    EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu! Tek tek açıklandı

    EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu! Tek tek açıklandı

    Sıradaki Haber