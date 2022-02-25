Araba alacaklara kritik uyarı! Zam gelebilir! Araba piyasasına Rusya bombası

Tüm dünyanın diken üstünde seyrettiği Rusya-Ukrayna savaşı, otomotiv endüstrisini de endişelendirdi. Rusya, dünya çapında otomobil üretiminde kullanılan birçok önemli metalin dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri... Yaptırımlar yürürlükteyken otomobil üretimi yapan firmalar çalışmaya devam etmekte sorun yaşayabilir..

EN BÜYÜK TEDARİKÇİ RUSYA!

Başta petrol ve doğal gaz olmak üzere birçok hammadde kaynağına ev sahipliği yapan Rusya, otomotiv endüstrisi için kritik öneme sahip paladyum ve nikel gibi metallerin de dünyadaki en büyük tedarikçileri arasında bulunuyor.

Tüm dünyanın diken üstünde seyrettiği Rusya-Ukrayna savaşı, otomotiv endüstrisini de endişelendirdi. Rusya, dünya çapında otomobil üretiminde kullanılan birçok önemli metalin dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri... Yaptırımlar yürürlükteyken otomobil üretimi yapan firmalar çalışmaya devam etmekte sorun yaşayabilir..

EN BÜYÜK TEDARİKÇİ RUSYA!

Başta petrol ve doğal gaz olmak üzere birçok hammadde kaynağına ev sahipliği yapan Rusya, otomotiv endüstrisi için kritik öneme sahip paladyum ve nikel gibi metallerin de dünyadaki en büyük tedarikçileri arasında bulunuyor.

OTOMOBİL PİYASASINA RUS BOMBASI

Öyle ki, Rusya, elektrikli otomobillerde kullanılan lityum-iyon pillerdeki nikelin dünyadaki üçüncü büyük tedarikçisi konumunda. Ayrıca, içten yanmalı motora sahip araçlarda yer alan katalitik konvertörlerdeki paladyumun yüzde 40'ını da tüm dünyaya Rusya sağlıyor. 2020’de dünyada 210 ton paladyum üretilirken, bunun 91 tonunu Rusya tek başına üstlenmiş durumda.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç yaşanan bu savaşın otomobil fiyatlarını artıracağını söylüyor. Başkan Aydın Erkoç milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

RUSYA- UKRAYNA KRİZİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNE NASIL YANSIYACAK?

"Bildiğiniz gibi Türkiye’de yüzde 80 otomotiv yurt dışından ithal geliyor. Kurda bir yükselme olursa araç fiyatları da yükselir. Kurun yükselmesi araçlardan alınan ÖTV’nin yükselmesi anlamına geliyor. İster istemez aracın fiyatlarının yükselmesine neden olacaktır.

"ÇİP KRİZİYLE İLGİLİ BİR SIKINTI OLMAZ"

Çip kriziyle ilgili bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Rusya’dan Türkiye’ye gelen önemli bir markası yok. Lada markası da aşırı tüketilen bir marka değil. Ukrayna’nın zaten ürettiği bir otomobil yok.

OTOMOTİV ÜRETİMİNDEN EN ÇOK HANGİ ÜLKELER ZARAR GÖRÜR?

Avrupa ülkelerine gaz yönünden bir kısıtlama gelirse onlarda üretimin sıkıntı olacağını düşünürüz. Avrupa’nın ekonomisinin etkilenmesi maliyetlerin de artmasına sebep olur." (Milliyet)