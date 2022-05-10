Almanya'da doğalgaz sıkıntısına 'Türkiye' önerisi! Emeklilere 500 Euro prim desteği vererek...

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle özellikle gelecek kış döneminde en büyük endişe Doğalgaz ve akaryakıt sıkıntısı oluşturuyor. Doğalgaz tedarikinin azalması durumunda rezervlerdeki doğalgazı sanayinin mi yoksa hanelerin mi kullanma önceliği olduğu tartışmaları da yapıldı. Ancak, doğalgazın tasarruflu kullanımına yönelik en ilginç öneri Almanya Seyahat Acenteleri Birliği’nden (VUSR) geldi.

VUSR Başkanı Marija Linnhoff, Mayorka’da yerel bir gazeteye verdiği röportajında Alman emeklerin enerji fiyatlarının artması nedeniyle kış aylarını Mayorka veya Türkiye’de geçirebileceğini belirtti. Linnhoff, böylelikle sanayinin doğalgazdan tasarruf edeceğini kaydetti. Linnhoff, üstelik Alman devletinin kış aylarını sıcak Akdeniz ülkelerinde geçirecek emeklilere 500 Euro prim desteği vererek teşvik edebileceğini de kaydetti.

SİYASİLER KONUYU TARTIŞTI

Ancak, VUSR Başkanı’nın önerisi siyasiler arasında tartırşma yarattı. SPD’li siyasetçi Ralf Stegner, Bild’e yaptığı açıklamada, “Bu, tipik bir çılgın fikir ve kesinlikle enerji politikası zorluklarımızı çözmemize katkıda bulunmaz” dedi. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Ekonomi Bakanı Andreas Pinkwart, çok sayıda insanın ülkeyi terk etmesi durumunda bunun tüketimi azaltacağını ve ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

CDU’li siyasetçi Jana Schimke ise önerinin en az 10 milyar Euro ek borçlanma getireceği uyarısında bulunurken, sonunda neyin kurtarılacağı ölçülebilir değil” dedi ve çok az sayıda emeklinin hem Almanya’daki kira gideri gibi harcamalarını hem de gittiği ülkedeki masrafları karşılayabileceğini söyledi.

İSTİHDAMA KATKISI VAR

Alman Seyahat Acenteleri Birliği’nden gelen bu öneri sonrası Hürriyet’e değerlendirme yapan turizmciler, şunları söyledi:

“Özellikle Antalya ve çevresi Alman turistler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Pandemi öncesinde Almanya Türkiye’ye en çok Turist gönderen ülkeler arasındaydı. Pandemi sonrasında hızlanan turizmde de Alman turistler Türkiye için büyük önem taşıyor. Almanya’da gelen bu öneri Türk turizmi için oldukça değerli. Türkiye’de turizmi çeşitlendirmek için çalışmalar yapılıyor. Sağlık turizmi ve ileri yaşlı turizmi de yapılan çalışmalar arasında. Özellikle ileri yaşlı turistler zaten çok turistin geldiği yaz aylarında değil, turistin az olduğu kış aylarında geliyorlar. Bunun turizme çok büyük faydası var. Turistin az olduğu dönemde gelen turistler, otellerin 12 ay açık kalmasını sağlıyor. Her ne kadar yoğun sezona göre daha düşük ücretlere kalsalar da ekstra bir gelir oluşuyor. Böylece turizmde en önemli konular arasında yer alan nitelikli çalışanlar da korunmuş oluyor. Bazı oteller 12 ay açık kalmıyor. Bu yüzden otellerde çalışanlar kapalı olunan dönemde başka yerlerde çalışmak zorunda kalıyor. Kış aylarında ne kadar fazla turist gelirse hem istihdam korunur, hem de ekstra gelir elde edilmiş olur.”

ALMAN TURİST SAYISI YÜKSELİYOR

Turizm istatistiklerine bakıldığında da Almanya’nın Türkiye turizmi için ne denli önemli olduğu görülüyor. 2013’te Almanya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı, 5 milyon seviyesini aşarken, 2014’te bu rakam 5.2 milyon oldu. 2015’te de 5.5 milyon ile rekor kırıldı. 2016 ve sonrasında ülkede yaşanan problemler nedeniyle Alman turist sayısı 3.8 milyona geriledi. 2017’de 3.5 milyon, 2018’de ise yeniden 4.5 milyona yükseldi. 2019’da yeniden 5 milyon seviyelerine ulaşan Alman turist sayısı, 2020’de pandemi nedeniyle 1.1 milyona kadar geriledi. 2021’de pandemi kısıtlamalarının azalmasıyla birlikte 3 milyon Alman turist, Türkiye’de tatil yaptı. 2022’nin ilk aylarında da yükseliş devam etti. 2022 sonunda Alman turist sayısının yeniden yüksek seviyelere çıkması bekleniyor.