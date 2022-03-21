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    EkonomiAkaryakıt tüketimini büyük oranda düşürüyor! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor, kritik detay...
    HaberlerEkonomi Haberleri Akaryakıt tüketimini büyük oranda düşürüyor! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor, kritik detay...
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    Akaryakıt tüketimini büyük oranda düşürüyor! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor, kritik detay...

    Akaryakıt tüketimini inanılmaz oranda düşürüyor. Araç sahibi milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Sürücüler için yakıt tasarrufu sağlayacak altın değerinde öneriler geldi. Düzenli servis bakımlarının yapılmasının ve kış-yaz lastiği kullanılmasının önemli olduğunu belirten oto bakım işletmesi yetkilileri servis bakımının yanı sıra araç kullanımındaki küçük detayların da yakıt tüketimini büyük ölçüde azalttığını vurguluyor. İşte yakıt ekonomisi sağlayabilmek için ipuçları...

    21.03.2022 - 11:23 |
    Akaryakıt tüketimini büyük oranda düşürüyor! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor, kritik detay...

    Yakıt tüketimini en aza indirmek için lastik ve araç bakımının önemine değinen uzman isimler tercih edilen yakıtın bilindik firmalardan temin edilmesi önerisinde bulunuyor. Uzmanlar, lastik ve araç bakımının yakıt tüketiminin artmasına veya azalmasına neden olduğunu özellikle belirterek, sürüş tarzlarının da yakıt tasarrufu ile doğrudan bağlantılı olduğunun altını çiziyor.

    Lastik seçimi ve servis bakımı önemli

    27 yıldır Malatya'da Küçük Sanayi Sitesi’nde oto bakım işletmeciliği yapan Teslim Tunçdemir, düzenli servis bakımları, lastik seçimi ile aşırı hızdan kaçınılmasının önemine dikkat çekerek, ''Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi aracın servis bakımının düzenli olarak yapılmasıdır. Hava filtresi en geç 5 bin kilometrede bir değiştirilmelidir. İnanılmaz bir yakıt tasarrufu sağlar. Mazot filitremiz orijinal, yakıtımız temiz olduğu sürece yakıt tasarrufu sağlarız. Servis bakımı düzenli ve yetkili kişiler tarafından yapılırsa yakıt tasarrufumuz inanılmaz kalitede olur. Aracın bujileri, hava filtresi ve kullanım bunun için çok önemlidir'' dedi

    Marka seçimi tasarrufu arttırıyor

    Tercih edilen yakıtın bilindik firmalarda ve düzenli bir şekilde temin edilmesinin önemine değinen sanayi esnaflarından Hüseyin Tunç ise” Sanayide esnafım ve yaklaşık 20 yıldır otomotiv sektöründeyim. Yakıtta tasarruf edebilmek için aracı hor kullanmamalıyız yani aşırı zorlanınca yakıt artar. Virajlara girerken de yavaş girmek veya dengeli gitmek. Şeritlerimizden kopmamak. Bakımlarımızı da düzenli yapmak. Lastik bakımlarımızı özellikle, yani kışın kış lastiği, yazın yaz lastiği takmak. Aldığımız yakıt bilinen firmalardan veya düzenli aldığımız firmalardan yakıt almak” diye konuştu.

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