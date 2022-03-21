Altında son dakika tahmini! O tarihte rekor kıracak! Altın fiyatlarıyla ilgili peş peşe açıklamalar! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

‘TARAFLAR ANLAŞMAYA YAKIN’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz gün Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Tüm bu temaslarımızda tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Tabi savaş devam ederken, siviller ölürken anlaşmak öyle kolay bir şey değil. Yine de bir ivme yakalandığını söylemek isterim” ifadelerini kullandı.