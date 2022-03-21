Altında son dakika tahmini! O tarihte rekor kıracak! Altın fiyatlarıyla ilgili peş peşe açıklamalar! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatları son günlerde düşüş eğilimine girdi. Altın fiyatlarıyla ilgili uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Bunun yanında uzmanlardan altın fiyatlarının rekor kıracağı ile ilgili açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Öte yandan Haftanın ilk işlem gününe 1921 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 1924 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde ise gram altın fiyatı dolar kuru ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle yükseliş kaydediyor. Güne 914 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 916 liradan işlem görüyor. Peki 'altın fiyatları yükselecek mi?', 'bu fiyattan altın alınır mı?', 'altın fiyatları daha düşecek mi?' İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm gelişmeler...
Altın fiyatları ABD’den gelen ekonomik gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen müzakereler ve Rusya’nın işgalinin durma noktasına gelmesi jeopolitik risk algısının hafiflemesine neden olmuştu. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetmişti.
Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25-0.50 aralığına çekti.
ABD CEPHESİNDEN FAİZ AÇIKLAMASI
ABD eski Hazine Bakanı Lawrence Summers, ABD’nin enflasyonu kontrol altına alabilmesi için faiz oranlarını beklenenden daha fazla artırması gerektiğini ifade etti. ABD’de enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesindeki yerini koruyor.
‘TARAFLAR ANLAŞMAYA YAKIN’
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz gün Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Tüm bu temaslarımızda tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Tabi savaş devam ederken, siviller ölürken anlaşmak öyle kolay bir şey değil. Yine de bir ivme yakalandığını söylemek isterim” ifadelerini kullandı.
ONS ALTIN HAFİF PRİMLİ
Haftanın ilk işlem gününe 1921 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 1924 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1918 dolar, en yüksek ise 1929 dolar seviyeleri görüldü.
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin olumlu açıklamalar gelmesine rağmen, jeopolitik riskler ve küresel çapta artan enflasyonist eğilim yatırımcıları güvenli liman altına yönlendirmeye devam ediyor.
GRAM ALTIN PRİMLİ SEYİRDE
Yurt içinde ise gram altın fiyatı dolar kuru ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle yükseliş kaydediyor. Güne 914 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 916 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 911 lira, en yüksek ise 918 lira seviyeleri görüldü.
Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, Fed’in enflasyonu kontrol altına alabilmesi için kredi faizlerini yetkililerin daha önce öngördüğü rakamlardan daha fazla yükselterek yüzde 4-5 seviyelerine çekmesi gerektiğini belirtti.
Savaşla ilgili gelen karışık mesajlar da yatırımcıların kararları üzerinde etkili oluyor. Rusya kuşatılmış durumda olan liman şehri Mariupol’un teslim olmasını talep ederken Ukrayna Başkanı Zelenskiy’nin danışmanlarından biri Rus kuvvetlerinin daha yıkıcı ağır silahlar kullanmaya başladığını kaydetti.
Türkiye’nin iki tarafın görüşmelerde ilerleme sağladığını açıklaması sonrası savaşı sonlandırılmasıyla ilgili görüşmelere Pazartesi günü devam edilmesi bekleniyor. Güvenli varlıklardan olan Altın fiyatları yaşanan savaş, artan enflasyon ve yavaşlayan büyüme sonucunda destek bulmaya devam ediyor.
“Altın fiyatlarını destekleyerek orta vadede potansiyel olarak daha yüksek fiyatlardan işlem görmesini sağlayan ana neden stagflasyon riski” diyen CMC Markets Analisti Kelvin Wong, “Fed şimdiye dek öngörülen enflasyon beklentilerini düşürmekte başarısız oldu” değerlendirmesinde bulundu.
'GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ YAŞANACAK'
Yıl sonu için gram altın tahminlerini de dile getiren Memiş, 1450 lira beklentisinin sürdüğünü belirterek, "Ama önce bir düşüş süreci yaşanacak, sonra altında yeni zirveler göreceğiz" dedi.
Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerginliğin ardından Merkez Bankalarının faiz kararları geldi, gözler piyasaya çevrildi. Yoğun veri akışına rağmen piyasaların oldukça sakin seyrettiğini açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki süreçte altın yükselecek mi, dolar düşecek mi, gram altın ne kadar olacak gibi merak edilen soruların cevaplarını verdi. Savaş piyasasında kısa vadeli işlem yapanların zarar edeceğini belirten Memiş, alım fırsatına ilişkin tavsiyelerde bulundu.
"14 LİRANIN ALTI ALIM FIRSATI"
Dolar/TL kurunun hafta içerisinde 14,90 seviyelerine kadar yükseldiğini, FED ve TCMB faiz kararı sonrası ise kurun sakin seyrettiğini belirten Memiş, "Çok yüksek beklentiye girmeyin ve 15 TL'yi aşacak senaryolarına aldanmayın. Benim nazarımda dolar alınabilir seviyede değil. Savaş nedeniyle yüksek fiyatlama sürüyor" dedi.
Memiş, "Ben önümüzdeki 4 hafta boyunca dolarda yukarı yönlü bir atak beklemiyorum. Dolar kurunda 13.80-14.80 lira aralığını tatip edebilirsiniz. Dolarda 14 liranın altına her düşüş alım için bir fırsattır. 14.80 liranın üzerindeki her rakam satış için fırsattır" değerlendirmesinde bulundu.
ALTINDA ÖNCE DÜŞÜŞ, SONRA ZİRVE YAŞANACAK
Altın fiyatlarına değinen ve yıl sonu tahminini açıklayan Memiş, 900 liranın üzerindeki gram altın fiyatının pahalı olduğunu ve bunun alım için uygun olmadığını belirtti.
4 haftalık süreç içerisinde 900 lira ve üzerindeki fiyatlara gram altın, 14 liranın altına düşmeden de dolar alımına gidilmemesini öneren Memiş, yıl sonu için gram altında 1.450 lira beklentisini sürdürdüğünü söyleyerek, "Ama önce bir düşüş süreci yaşanacak, sonra altında yeni zirveler göreceğiz" dedi.
Gram altında 850-900 lira aralığının kademeli alım için değerlendirilebilir olduğunu söyleyen Memiş, "Gram altın yatırımcılarına 3 haftadır hem gram hem ONS bazında 'Aman dikkat edin, bu rakamlar alım yapılabilir seviyeler değil. Bugünkü rakamlar Ocak-Şubat aylarında alım yapmış olanların satış yeri. Onların yüksekten sattıklarını yüksekten almayın' diyorum
Gram altında 900 liranın üzerinde alım tavsiye etmedim, halen de etmiyorum. 900 liranın altına sarkmalarda da kademeli alım yapmanın daha sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Ben kişisel olarak bu fiyatlardan altın, dolar ve gümüş almayı tercih etmiyorum" açıklamasında bulundu.
KISA VADELİ ZAR ATMAYIN
Dolar ve altın fiyatı başta olmak üzere piyasalarda sıkışma olduğunu ifade eden İslam Memiş ''Yatırımcılar ne yapacağı konusunda kararsız. Zar atarak işlem yapacaklar. Ben kişisel olarak kısa vadeli zar atmayın derim. Uzun vadeli yatırımcı olmaya devam edin'' uyarısında bulundu.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 1.465,85 TL Satış 1.499,42 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış 2.922,54 TL, Satış 2.998,84 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış 6.046,64 TL, Satış 6.199,43 TL