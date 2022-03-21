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    EkonomiEv almak isteyen milyonlara müjde! KDV düşüyor! Ev fiyatlarına büyük indirim geliyor...
    HaberlerEkonomi Haberleri Ev almak isteyen milyonlara müjde! KDV düşüyor! Ev fiyatlarına büyük indirim geliyor...
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    Ev almak isteyen milyonlara müjde! KDV düşüyor! Ev fiyatlarına büyük indirim geliyor...

    Ev almak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Ev almak isteyenlere müjde. Ev fiyatlarına büyük indirim geliyor. Ev fiyatları için hükümet düğmeye bastı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda ürünlerinin ardından konut sektöründe KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Hem ev alacakları hem konut üreten inşaat sektörünü rahatlatacak yeni model Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Planlanan ikili sistemle 150 metrekarenin üzerindeki evlerde yüzde 18'lik KDV yükünün azaltılması bekleniyor. Hesaplama konutun (dairenin) satılık değeri ile metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplanacak. Yeni modelle tüketici 151 metrekare konut aldığında çok yüksek bir fahiş artışla karşı karşıya kalmayacak. Örneğin; 1 milyon liralık 150 metrekarelik daire 80 bin lira KDV ödenirken, 155 metrekarede ise 180 bin lira KDV ödeniyor. Yeni sistemle 5 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek bu tutar da 5805 lira olacak. Bu durumda ödenecek tutar 85 bin 805 lira olacak. Sektör temsilcileri düzenlemeyle 150 metrekarenin üzerinde konutlarda talebin artacağını, sektörün canlanacağını, fiyatların da düşeceğini dile getiriyor. Böylece tüketici 160 metrekare konutta yüksek bir fahiş artışı ile karşı karşıya kalmayacak. Sıfır konutları kapsayan KDV indirimi olması durumunda yapılacak olan indirim orana bağlı olarak değişecek.

    21.03.2022 - 07:27 |
    Ev almak isteyen milyonlara müjde! KDV düşüyor! Ev fiyatlarına büyük indirim geliyor...

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda ürünlerinin ardından konut sektöründe KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Hem tüketiciyi hem sektörü rahatlatacak yeni model Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

    Tüketici ve sektörden gelen taleplerle devreye girecek ikili sistemle 150 metrekarenin üzerindeki yüzde 18'lik KDV yükünün azaltılması bekleniyor. Hesaplama konutun değeri ile metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplanacak.

    BAKAN NEBATİ: ADIM ADIM UYGULANACAK

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıdada ilk adımı attıklarını, KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra adım adım uygulanacağını duyurdu. Hem vatandaş hem de sektörün gözü konutta KDV indirimine çevrildi. Gelir İdaresi Başkanlığı odalar, sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında ikili KDV sistemine yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı.

    EV SATIŞINDA ÖN PLANA ÇIKAN GÖRÜŞ

    Sektör temsilcileri konutta 1-2 metreyi geçmesi durumunda yüzde 18 KDV ödenmesinin usulsüz uygulamaları da beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Projede, satışta, tapuda evin net metrekaresinin kullanımını teşvik edecek vergi uygulaması görüşü ön plana çıktı.

    EV FİYATLARINDA FAHİŞ RAKAMLAR BİTECEK

    Yeni modelle tüketici 151 metrekare konut aldığında çok yüksek bir fahiş artışla karşı karşıya kalmayacak.

    KONUT FİYATLARI DÜŞER

    Yeni sistemin benimsenmesi durumunda 150 metrekarelik bölüm yüzde 8, 1 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek.

    Örneğin; 1 milyon liralık 150 metrekarelik daire 80 bin lira KDV ödenirken, 155 metrekarede ise 180 bin lira KDV ödeniyor. Yeni sistemle 5 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek bu tutar da 5805 lira olacak. Bu durumda ödenecek tutar 85 bin 805 lira olacak. Sektör temsilcileri düzenlemeyle 150 metrekarenin üzerinde konutlarda talebin artacağını, sektörün canlanacağını, fiyatların da düşeceğini dile getiriyor. Böylece tüketici 160 metrekare konutta yüksek bir fahiş artışı ile karşı karşıya kalmayacak. Sıfır konutları kapsayan KDV indirimi olması durumunda yapılacak olan indirim orana bağlı olarak değişecek.

    TAPU HARÇLARI DA MASADA

    Ayrıca edinilen son dakika bilgisine göre kentsel dönüşümdeki yüzde 1'luk uygulama devam ederken, tapu harçlarında da düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Tapu harcı evin değerinin binde 20'si oranında alınıyor. Bugün itibariyle 1 milyon liralık evde alıcı 20 bin lira, satıcı da 20 bin lira tapu harcı ödüyor. (Hazal Ateş-Sabah)

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