SGK'dan son dakika kararı! Sosyal Güvenlik Kurumu resmen duyurdu, maaş ve sağlık giderleri faiziyle alınıyor

Maaşlar kesiliyor. Ödenmiş olan aylıklar faizi ile birlikte geri alınıyor. SGK detayları paylaştı. 4640 kişi hakkında işlem yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bağlamakta olduğu emeklilik maaşları arasında dul ve yetim aylıkları da bulunuyor. Bu aylıklar genel olarak kadınların lehinde olacak şekilde tanzim ediliyor. Buna göre sigortalının ölümü halinde kız çocuklarına evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalması şartlarıyla yetim aylığı bağlanıyor.

Diğer yandan sigortalının dul kalan eşine de ölüm tarihinde Türk Medeni Kanunu'na uygun olarak evlilik ilişkisinin bulunması şartıyla aylık bağlanıyor.

Bağlanan bu maaşların devamlı alınmasında elbette herhangi bir sakınca bulunmuyor. Sakınca olan taraf sırf bu maaşları almak için sahte boşanma ve hileli yollara başvurmak. SGK, her sene sosyal güvenlik denetmenlerine yaptırdığı denetimlerle binlerce sahtecilik olayını tespit ediyor.



HİLELİ BOŞANMAYLA MAAŞ ALAN 4640 KİŞİ TESPİT EDİLDİ!



Sahte boşanma yaparak gerçekte boşanmayıp eşiyle fiilen birlikte yaşayan kadınları genellikle anneleri, kız kardeşleri, akrabaları ya da komşuları "Alo 170" hattından ya da dilekçe ile SGK’ya ihbar ediyor. Yapılan ihbarların çoğu ise gerçek çıkıyor.

İhbar üzerine SGK denetmenleri soruşturma yapılıyor. SGK denetmenleri her yıl yapmakta oldukları denetimlerde çok sayıda hileli boşanma ve evlilik yapan kadınları tespit ediyor. Geçtiğimiz sene sosyal güvenlik denetmenleri tarafından boşandığı eşi ile birlikte yaşamayan 5759 kişi hakkında denetim yapıldı.

Yapılan denetimler sonucunda 4640 kişinin boşandığı eşiyle birlikte yaşamakta olduğu başka bir ifade ile sahte boşanma yapıkları tespit edildi.



MAAŞ VE SAĞLIK GİDERLERİ FAİZİYLE GERİ ALINIYOR

Sahte boşanmalarda kadınlar ölen anne ya da babalarından dolayı SGK’dan hem hak etmedikleri aylık almakta hem de Genel Sağlık Sigortasından da faydalanıyor. Ayrıca genel sağlık sigortası primi ödemekten de kurtuluyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığını tespit ettiği eşlerin bağlanmış olan aylıklarını kesilip adlarına ödenmiş olan Genel Sağlık Sigortası yardım tutarları da dahil faizi ile birlikte geri alınıyor.



CUMHURİYET SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU



SGK, yapmış olduğu belirtilen giderleri faiziyle birlikte almasının yanı sıra ayrıca sahtecilik suçundan ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyor.

Eşlerinden boşandığını beyan ettikleri halde birlikte yaşadıklarının tespitinde, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlarınca çevre soruşturması ve mahallinde araştırmalar yapılıyor.

Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlarınca sonuçta düzenlenen değerlendirme ve tespit raporu ile mahallinden sorumlu kolluk kuvvetleri ve savcılık soruşturması neticesinde düzenlenen belgeler esas alınarak ilgililer hakkında işlem tesis ediliyor.



EVLİLİK, AYLIKLARIN KESİLMESİNE SEBEP OLUYOR!



Sigortalının dul eşi evlendiğinde, bağlanmış bulunan ölüm aylığı evlenme tarihini takip eden dönem başından itibaren kesiliyor. Aylığın kesilmesine sebep olan evlenmenin, ölüm veya boşanma sebebiyle son bulması hâlinde, kesilmiş bulunan aylık, eşin talebi üzerine yeniden bağlanıyor. Sonradan evlendiği eşinin ölümü sebebiyle, ikinci eşinden de ölüm aylığına hak kazanan dul eşe, bu aylıklardan tercih ettiği aylığı bağlanıyor.

Öte yandan yetim aylıklarının bağlanması ve devamı için, kız çocuklarının yaşları ne olursa olsun evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalması şartları aranıyor. Kız çocukların hak sahibi olma şartları içerisinde belli yaşlara kadar öğrenci olma şartları aranmıyor. Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen kız çocuklarının ölüm aylıkları kesiliyor. (İsa Karakaş / Türkiye gazetesi)