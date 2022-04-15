Akaryakıt ile ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, resmen devreye girdi, aralık ayına kadar...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol piyasası oyuncuları tarafından tutulması zorunlu olan ulusal petrol stokunun piyasalarda oluşabilecek arz sıkıntısını gidermek amacıyla ticarete konu edilebilmesini kararlaştırdı.

EPDK’dan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bilindiği üzere, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından “Acil Durum Eylem Planı” uygulamaya konulmuş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 16 ncı maddesi hükmü gereğince Ulusal Petrol Stok Komisyonunun (UPSK) 02/03/2022 tarihli ve 2022/1 sayılı Kararı kapsamında Kurumumuz tarafından 10/03/2022 tarihli ve 10837 sayılı Kurul Kararı alınmıştır. Ancak, olağanüstü koşulların devam etmesi nedeniyle UEA tarafından piyasaya ilave petrol stokunun verilmesi yönünde yeni bir karar alınmış olup, bu kararın uygulanabilmesi amacıyla UPSK’nın 07/04/2022 tarihli ve 2022/3 sayılı kararı gereği 14/04/2022 tarihli ve 10928-1 sayılı Kurul Kararı ile Kurumumuz tarafından; rafinerici ve akaryakıt dağıtıcılarına ait zorunlu petrol stoklarının;

14 Mart-31 Mart 2022 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında %7

1 Nisan-6 Nisan 2022 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında %6

7 Nisan-31 Aralık 2022 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında %17

oranına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine ve 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle ilgili lisans sahiplerinin bu Karar öncesindeki asgari zorunlu petrol stoku miktarını sağlamalarına ilişkin yükümlülüklerinin devamına karar verilmiştir.”